Más de 11.000 personas firman una petición para retirar el nuevo sistema de matrícula anual de la UPM

22/06/2018 - 20:55

Un total de 11.448 personas han firmado una petición en 'Change.org', iniciativa de estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), para retirar el nuevo sistema de matrícula anual de la Universidad, que supone "desventajas para los alumnos".

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Esta medida, consistente en sustituir el sistema de matriculación cuatrimestral por uno anual, perjudica, "gravemente" al alumno al "limitar sus opciones de organización durante el curso y obligar a adelantar un dinero que no sabe si podrá aprovechar".

"Se hace más grave, considerando que se trata de carreras técnicas de alta dificultad donde las segundas y terceras matrículas son comunes y por lo tanto, fijar un límite de créditos para desmatricular, como se pretende hacer, no es suficiente para compensar los inconvenientes que esto supone", han explicado.

Asimismo, los estudiantes de esta Universidad creen que se trata de una decisión "perjudicial" con "el único objetivo de obtener liquidez a principio de curso a costa del bolsillo del alumnado", disminuyendo los plazos de pagos y aumentando el número de asignaturas "a pagar de un plumazo".

Tras una campaña en Twitter con el hashtag '#somosUPM' que utilizan las cuentas corporativas, "continúa el silencio por parte del rectorado".

En la petición de 'Change.org', los estudiantes consideran que al ser la mayoría de las asignaturas cuatrimestrales "no hay necesidad directa de que la matricula tenga que englobar todo el curso (prueba de ello todos los años anteriores en los que se ha realizado cuatrimestralmente sin ningún problema)".

Al ser la matrícula anual se matriculan asignaturas que no se empezarán a cursar hasta 6 meses después de la matriculación, con todos los cambios que pueden haber sucedido en ese tiempo y "que pueden hacer que esas asignaturas matriculadas no sean las deseadas".

Además, no están de acuerdo con el periodo de desmatriculación extraordinaria del segundo cuatrimestre previsto para finales de enero, ya que no se tendrán las notas de muchas asignaturas cursadas en el primer cuatrimestre cuyos finales se realicen en enero, porque el plazo para entregar las notas es de 15 días naturales, "haciendo totalmente inefectivo este periodo puesto que no se saben las asignaturas del primer cuatrimestre que se habrán de recuperar".

Tampoco aceptan que al estar la matriculación extraordinaria (principios de febrero) del segundo cuatrimestre solo limitada a TFG, TFM y la asignatura de Inglés, "no se pueda llevar a cabo una reorganización del cuatrimestre por parte de los estudiantes, ya que tan solo pueden desmatricularse de asignaturas sin matricularse de otras nuevas, lo que puede acarrear serios problemas para los Centros cuya especialidad comienza en el segundo cuatrimestre".