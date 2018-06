Rosalía Gonzalo se compromete a regular el taxi compartido si todas las asociaciones llegan a un acuerdo de mínimos

23/06/2018 - 11:20

Espera que Fomento continúe con el Plan de Cercanías pactado porque otra cosa "no tendría sentido"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La consejera de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, se compromete a regular el taxi compartido y las tarifas fijas en el sector si todas las asociaciones, en su conjunto, llegan a un "acuerdo de mínimos". "Tiene que ser por parte de todos", ha subrayado en una entrevista con Europa Press.

Gonzalo ha recordado que ella se encargó de convocar a todas las organizaciones y que "si se ponen de acuerdo en un decálogo con propuestas encima de la mesa", lo asumirá. "Esto ha generado hasta cuatro o cinco reuniones con las asociaciones, ha habido más reuniones de trabajo", ha explicado.

Lo que busca la consejera del ramo es "que se sienten a trabajar y hagan un acuerdo de mínimos", para ver la posibilidad de una normativa que controle el sector e instar al Ministerio de Fomento a ver si puede ser mayor el régimen sancionador por competencia desleal.

"Ahora están trabajando para ver si pueden llegar a un acuerdo de taxi compartido y tarifas fijas... Espero que sean capaces antes de verano y a ver si podemos llegar a un acuerdo pero tiene que ser por parte de todos. Tendrán que encontrar espacios donde la administración de amparo", ha considerado.

La Consejería de Transportes indicó en marzo de este año que la cuestión de las tarifas fijas y el uso de taxi compartido (previamente contratado mediante una aplicación o por radioemisora) eran cuestiones que se contemplan a la hora de modificar el Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en automóviles de turismo, que es la regulación del taxi a nivel regional.

En cuanto a las VTC, la consejera madrileña ha dicho que tienen que cumplir la normativa y que se han aumentado las sanciones por 'piratería', gracias también al incremento de los inspectores y al fomento de la señalización.

PLAN DE CERCANÍAS

Gonzalo también se ha referido a Fomento para destacar que espera que pese a que ha habido cambio de Gobierno --ahora esta cartera está en manos del socialista José Luis Ábalos--, confía en que el PSOE continúe con el plan pactado con Íñigo de la Sera, con el que la consejera trató personalmente este asunto cuando en septiembre "todas las mañanas" había problemas.

La consejera ha destacado que los parámetros que manejaban en Fomento para evaluar la calidad del Cercanías, en su opinión, no se corresponden con la percepción del viajero y "negar la evidencia lo que podía producir es más cabreo", ha recordado, subrayando que fue en el mes de octubre cuando le dijo a De la Serna que los datos son "fríos".

"A partir de ahí le tengo que alabar y es que puso todos sus equipos a trabajar, percibí que había sido alcalde, y la Comunidad fue capaz de ponerlo en agenda mientras que el PSOE también hizo una campaña brutal con el Cercanías", ha admitido Gonzalo, destacando que tanto PP como PSOE hicieron su "papel" desde sus respectivas posiciones.

"Se trabajó mucho en el Consorcio Regional de Transportes y en el Ministerio y conseguimos más dinero del que pensábamos. El plan estaba con el lazo pero hay cambio de Gobierno y lo que vamos a hacer es decir que se active el plan que se firmó", ha adelantado Gonzalo, "convencida" de que el PSOE "hará lo que tiene que hacer".

Esto es "reivindicar que el plan siga su curso". "El PSOE es un partido de gobierno y sabe el trabajo técnico que tiene el plan y no tendría sentido que después de poner toda la carne en el asador esto caiga porque los usuarios no lo van a entender", ha indicado la consejera, que va a reclamar seguir trabajando con el plan aprobado.

LA VARIANTE DE LA A-1, EL PROYECTO "MÁS IMPORTANTE"

También se ha referido a la variante de la A-1, incluida en el programa electoral con el que el PP se presentó a las pasadas elecciones. Para González es el proyecto "más importante" y el objetivo es "cumplirlo", aunque no puedan llevarlo ellos a cabo. "Teníamos que posibilitarlo", explica.

En este sentido, ha dicho que han estado trabajando durante estos tres años y que Fomento "ha hecho sus deberes", estando ahora pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental. Por este eje vertebrador, ha recordado, pasan 140.000 viajeros al día, y "se tiene que hacer". De hecho, ha insistido en que se han puesto todos los recursos para que esta Declaración se saque antes de verano. A partir de ahí, saldrá el estudio con la licitación y la construcción.

Gonzalo ha admitido que era "innegociable" que la R-1 fuera gratuita y asegura que no va a "pedir algo diferente" a lo que pidió hace un mes al respecto. Por eso, le han sorprendido las declaraciones del alcalde de San Sebastián de los Reyes, Narciso Romero, que ha pedido que no se lleve a cabo esta carretera.

"No sé por qué genera esta situación porque es un proyecto que quiere toda la comarca. Es necesario para todos los pueblos de la zona norte y solo hay que ver cómo está la zona por las mañanas para ver que es evidente. Fomento lo tiene preparado. Madrid no podemos permitirnos esperar, no podemos", ha rematado.