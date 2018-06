Uncastillo celebrará en julio la XVIII edición de sus Jornadas de Cine Mudo

23/06/2018 - 12:39

La artista japonesa afincada en Zaragoza, Kumiko Fujimura, es la autora del cartel de la decimoctava edición de las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo, organizadas por la Asociación Cultural La Lonjeta de este municipio zaragozano. La veterana muestra centrada en la proyección con música en directo de películas de cine mudo se celebrará en la localidad cincovillesa de Uncastillo los días 13, 14 y 15 de julio.

UNCASTILLO (ZARAGOZA), 23 (EUROPA PRESS)

Este año el hilo conductor del programa será 'la naturaleza en el cine mudo' y contará con algunos títulos notables del cine silente como 'El viento (The Wind, 1928)' de Victor Sjöström o 'Tabú (Tabu: A Story of the South Seasaka, 1931)' de F. W. Murnau, entre otras obras que completarán un apretado programa de proyecciones desde la tarde del viernes 13 de julio a la mañana del domingo día 15. Destacados músicos pondrán banda sonora en directo a estas obras del cine clásico en una experiencia "única e irrepetible".

Con motivo de la celebración este año del 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España y Japón, las Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo dedicarán una sesión especial a la proyección de una película muda japonesa muy poco conocida en la que participará como narrador un actor y cuentacuentos japonés, y a la que pondrá banda sonora un dúo oscense.

Esta efeméride ha sido también el motivo por el que se invitó este año a la artista Kumiko Fujimura a realizar la imagen del cartel de las Jornadas. Nacida en Osaka, Fujimura estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y reside en Zaragoza desde hace dos décadas, donde compagina su actividad artística con la enseñanza del sumi-e o pintura a la tinta tradicional japonesa. Es también la presidenta de la Asociación Cultural Aragón-Japón.

El próximo sábado, 30 de junio, tendrá lugar en el Centro de Día de Uncastillo, a las 11.00 horas, la primera actividad del programa de las XVIII Jornadas de Cine Mudo de Uncastillo, un taller de fotografía estenopeica impartido por Beatriz Aísa, fotógrafa madrileña afincada en Jaca y con ascendencia en Uncastillo, que participó el año pasado en el programa Artistas en Residencia del Espacio Portalet.

El taller de fotografía es una actividad gratuita (previa inscripción a través del correo 'beatriz@helechofotografico.com'), dirigida a personas de todas las edades y pensada también para realizar en familia. Las imágenes que se realicen ese día serán expuestas en La Lonja de Uncastillo durante las Jornadas de Cine Mudo.

TARDES DE CINE-CONCIERTO

Para quienes no puedan desplazarse a Uncastillo y disfrutar de la experiencia de ver cine mudo con música interpretada en directo, la Asociación La Lonjeta y sus Jornadas de Cine Mudo han programado en el centro sociocultural Harinera ZGZ, en el barrio zaragozano de San José, el ciclo de proyecciones Tardes de Cine-Concierto, que se desarrollará todos los miércoles del mes de julio a las 19.30 horas, con entrada libre.

Es el tercer año consecutivo en el que la asociación uncastillera programa un ciclo de cine mudo con música en directo en este centro zaragozano. En esta edición, el ciclo estará dedicado a la figura y la cinematografía de Charles Chaplin.

El programa comprende las proyecciones de los cortometrajes Charlot noctámbulo y Charlot en la calle de la paz, a los que pondrá música el guitarrista Joaquín Pardinilla (4 de julio), y las películas 'Armas al hombro', con el acordeonista y teclista Ignacio Alfayé (11 de julio); 'El chico', con música del pianista donostiarra Josetxo Fernández de Ortega (18 de julio), y 'Tiempos modernos', que cerrará el ciclo con el pianista Jaime López (25 de julio).