Medicina, Odontología, Ingeniería Aeroescpacial y los dobles grados, las notas de corte más altas de Galicia

23/06/2018 - 13:30

La Comunidad contará el próximo curso con tres nuevas titulaciones universitarias: Criminología, Biotecnología y Paisaje

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)

Medicina y Odontología, en la Universidade de Santiago de Compostela (USC); Ingeniería Aeroespacial, en el campus de Ourense de la Universidade de Vigo (UVigo); y los dobles grados se sitúan un año más como las formaciones de más difícil acceso, ya que cuentan con las notas de corte más altas de todo el Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Los alumnos que la semana pasada realizaron la Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU) conocieron este viernes las notas de estos exámenes, con las que competirán por una plaza en la educación superior.

En este sentido, la nota de corte más alta de toda Galicia la mantiene el doble grado en Matemáticas y Física de la USC, ya que el último alumno en entrar en el curso pasado alcanzó una nota de 13,356 en la Selectividad.

Siguen a esta formación la simultaneidad de estudios en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la USC, con un 12,942; el doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas en esta misma institución, con un 12,800; y Biología y Química en la Universidade da Coruña (UDC).

En cuanto a los grados ordinarios, lideran el ránking, como es tradicional, la carrera de Medicina, con un 12,286 de nota de corte; Odontología, con un 11,278; e Ingeniería Aeroespacial, con un 10,914.

Seguidamente, otras formaciones por las que optan los alumnos con mejores calificaciones son los grados en Ingeniería Informática (10,817), Física (10,780) --ambas en la USC--, Traducción e Interpretación de español a inglés en la UVigo (10,760) y Estudios lingüísticos y literarios de español en la UDC (10,700).

Asimismo, la USC y la UDC anunciaron este miércoles los nuevos grados en Biotecnología, Criminología y Paisaje, que estarán disponibles en el plan universitario gallego a partir del próximo curso 2018/19. Estas formaciones contarán con 240 créditos que se cursarán durante cuatro años con una oferta de 50 plazas, que se asignarán a través de los procesos habituales de acceso a la universidad.

EL 90% APROBARON SELECTIVIDAD

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) dio a conocer este viernes que los aprobados de la Selectividad en la Comunidad ascendieron a 9.091 de los 10.024 estudiantes --el 90,69%-- que realizaron los exámenes entre los días 12 y 14 de junio.

Así, de los 11.443 alumnos que se habían matriculado en las pruebas, tan solo 89 no las realizaron finalmente, de modo que la asistencia se situó en el 99,22% del total.

No obstante, las notas que la CiUG ha publicado este viernes no serán definitivas hasta el próximo 4 de julio, ya que este sábado se abrirá el plazo para que los alumnos realicen las reclamaciones que consideren si no están conformes con la nota de alguno de los exámenes.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Asimismo, la preinscripción en los grados universitarios se podrá realizar desde este lunes, día a partir del cual cada alumno podrá registrar en la aplicación web 'Nerta' un ránking de las cinco carreras que más les gustaría cursar. Este plazo se cerrará el día 3 de julio.

Seguidamente, el día 16 de ese mismo mes se dará a conocer el primer listado de alumnos admitidos en los grados que ellos mismos seleccionaron como preferentes. En el momento en el que la aplicación convoque al estudiante, éste podrá realizar la matrícula en el primer plazo entre los días 17 y 19 de julio.

En cambio, si el alumno no es convocado el día 16, tendrá la opción de esperar a la publicación de hasta otras seis listas de admitidos y plazos de matrícula, por lo que podría ser que hasta el mes de octubre no conociese de forma definitiva el grado universitario al que puede acceder.