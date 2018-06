Confirmados 43 conciertos para el mes de agosto

23/06/2018 - 14:11

La programación festiva en Avilés para los meses de julio y agosto supera la veintena eventos, en el que tienen un especial protagonismo de la oferta de conciertos con hasta 43 actuaciones musicales ya confirmadas para agosto con el parque del Muelle, la pista de La Exposición, la plaza de España y el Centro Niemeyer como escenarios principales, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés.

OVIEDO, 23 (EUROPA PRESS)

Entre estos conciertos destacan los de Andy & Lucas, Aretha Soul Divas & The Silverbacks, Dos pájaros y un trío, Henry Méndez, Jenny and the Mexicats, JP Bimeni & The Blackblets, Juanito Makandé, La Moda, Los Lobos, Los Polaroids, Martha High, Ramoncín y Tina Cousins dentro del Festival de Música Negra "La Grapa", La Mar de Ruido, Las Músicas y la Gran Gala de San Agustín

A ellos se suman, también en agosto, cinco verbenas, la Holy Party, la Noche en el Ferrera, Avilés Suena Bien y el Folclórico Internacional.

Además, agosto también acoge las iniciativas gastronómicas "Sabores de Plaza en Plaza" y el Festival de la Cerveza de Avilés, Divertilandia, Cine al aire libre, "Un verano con mucho arte", las fiestas del Carbayedo, el Certamen de Ganado, el Mercado Medieval y espectáculo pirotécnico la noche de San Agustín.

La actividad festiva estival de Avilés arranca ya en julio, con festivales como el Sol Celta, la Gira "Déjate Llevar" de la Cadena Dial, Celsius 232, Asturisas y el Intercélticu.

La concejala de Festejos, Ana Hevia, destacó la gran cantidad y diversidad de las propuestas musicales que ya tenemos cerradas y anunció que ultima estos días las actuaciones musicales de los días 26 y 28 de agosto y que en las próximas semanas se harán públicos los carteles completos de los festivales de Música Negra "La Grapa" y La Mar de Ruido.

La programación musical de agosto combina festivales de trayectoria como La Mar de Ruido y también ya La Grapa, con dos propuestas estrenadas el año pasado que repiten este año: Las Músicas en el Centro Niemeyer (con entradas a precio popular) y Avilés Suena Bien en la plaza de España, que este año se celebra en dos sesiones para dar cabida a un mayor número de grupos locales.