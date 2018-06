Cabanes presenta "una candidatura crítica" con la "cúpula" con el objetivo de que "las bases se hagan notar"

23/06/2018 - 14:37

El concejal defiende que está "a pie de calle": "No soy únicamente político, también entreno equipos de baloncesto"

VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El aspirante a presidir el PP y concejal en La Font de la Figuera (Valencia), Elio Cabanes, ha presentado este sábado "una candidatura crítica" con la "cúpula" de la formación con el objetivo de que "las bases se hagan notar". Al respecto, ha defendido que es un candidato que está "a pie de calle": "No soy únicamente político, también entreno equipos de baloncesto", ha expresado.

El candidato ha indicado que su aspiración al liderazgo de la formación "no es una cosa que haya surgido ahora". "Desde hace dos años tenemos un equipo de más de 20 personas en el cual estamos trabajando en un proyecto de regeneración del partido". Así, ha señalado algunas de las propuestas de su programa, entre las que se encuentran, la limitación de mandatos o "la inversión de la pirámide de congresos".

De este modo, en cuanto a la limitación de mandatos, ha planteado que tanto el cargo electo como el orgánico conforme "van pasando los años" dejan de "ejercer el cargo con la misma intensidad y ganas". "Y por qué no decirlo también: se le empiezan a ocurrir a veces malas ideas", ha agregado.

También ha destacado su propuesta de "inversión de la pirámide de congresos" y ha criticado que "hoy en día los congresos en el PP se realizan de la cúpula hacia abajo". Frente a esta situación, ha propuesto que "las bases sean las que construyan el partido de verdad, es decir, empezar los congresos por los locales, luego provinciales, regionales, y luego nacional". Con ello, ha asegurado que las bases se sentirían "reconocidas, con ganas de trabajar por el partido".

Además, ha planteado que un afiliado sea igual a un voto y ha lamentado que "hoy en día los compromisarios son la gente más allegada a la cúpula". Así se ha referido que en este congreso, en la primera vuelta --el 5 de julio-- votarán los afiliados, mientras que en la segunda --el congreso propiamente, el 20 y 21 de julio-- lo harán los 3.134 compromisarios.

"Esto nos lleva a que esa gente más allegada a la cúpula vote a la cúpula. También nos lleva a que parte de esa cúpula pueda intentar reorientar el voto de sus compromisarios" y "moverlo hacia su propio interés", ha advertido.

LA CORRUPCIÓN "NOS HA HECHO POLVO A NIVEL EMOCIONAL"

Elio Cabanes ha propuesto crear una "oficina de garantía de éticas". Al respecto, ha señalado que la corrupción del partido "ha desmotivado a las bases totalmente". "Nos ha hecho polvo a nivel emocional", ha admitido: "Nos sentimos que nos han engañado porque hemos votado a gente que luego ha mancillado el honor de este partido y nos ha manchado la cara".

Bajo este prisma, ha agregado que "hay que hacer una reforma del sistema judicial", para que sea "más ágil", y "dotarlo de recursos". De igual modo, ha mostrado su preocupación por "la reincidencia en faltas": "Ahora mismo hay muchos ciudadanos que no paran de cometer faltas, pequeños delitos. Esas faltas nunca llevan a la cárcel", ha denunciado. "Esa acumulación de faltas se debe considerar delito" porque "un robo es un robo, sea un euro sean 300".

Por otro lado, el candidato a la presidencia del PP ha indicado que la formación necesita "un partido fuerte, motivado y con ganas de seguir adelante" para afrontar "retos muy importantes como, por ejemplo, la inmigración": "Tenemos que tener inmigración, necesitamos la inmigración. Pero tiene que ser una inmigración legal, controlada y con garantías"

En este sentido, ha defendido que "el emigrante que delinque en España tiene que ser repatriado": "No podemos permitir que haya inmigrantes que vengan a España a cometer delitos".

INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

Respecto a la independencia de Cataluña, ha aseverado que ha sido un "momento difícil para el Gobierno de Mariano Rajoy, que ha hecho cosas buenas y otras no tanto, y otras no las ha hecho", si bien ha admitido que "tenían que ir con pies de plomo" porque no tenían la mayoría absoluta. Al respecto, ha afirmado que desde el PP "han hecho lo que creían que tenían que hacer con el 155", pero ha criticado que "podían haber hecho muchas más cosas con el 155 y haber actuado mucho más fuerte".

Asimismo, Cabanes también ha señalado como una de las medidas fundamentales de su programa electoral abordar la financiación de las autonomías, un tema "muy importante y muy espinoso". "No es posible que todas las autonomías estén en desacuerdo con lo que están recibiendo y con el sistema de financiación".

Al respecto, ha indicado: "Tenemos que negociar con ellos, hablar, saber qué quieren. Hay que ver los baremos de lo que pagan y lo que reciben y entonces llegar a un consenso de lo que tiene que recibir o no cada autonomía. Pero no podemos dejar este tema más en el tintero", ha afirmado.

"Con todas estas medidas yo pretendo que sea un PP fuerte, con fortaleza para poder sacar a España del atolladero en el que siempre nos está metiendo la izquierda cada vez que gobierna y necesitamos la fuerza de las bases para que el partido pueda trabajar para un España mejor", ha concluido.