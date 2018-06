El Matadero será sede de diversas propuestas artísticas relacionadas con el Orgullo

23/06/2018 - 19:04

Incorporan actividades artísticas en las que se pone en valor la diversidad, la empatía y la inclusión de todas las personas

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Madrid ha desarrollado una amplia propuesta sociocultural con motivo del Orgullo Gay, con la programación de actividades relacionadas con la visibilidad de la Comunidad LGTBI, prestando especial atención a los inmigrantes, los mayores, las personas con diversidad funcional o determinadas manifestaciones de la identidad de las mujeres.

Así, el Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid presenta, desde el pasado 19 de junio y hasta el 30 de julio, la exposición interactiva 'Siestas negras', de los artistas niv Acosta y Fannie Sosa. Una instalación itinerante que reclama el descanso y la ociosidad como espacios de empoderamiento. Se trata de una coproducción entre Centro de residencias artísticas de Matadero Madrid y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FEGLTB).

En Cineteca, dentro del ciclo Bruce Labruce, se podrán ver las proyecciones 'Hustler White' hoy sábado 23 de junio y mañana domingo 24 de junio 'The Raspberry Reic', una película inspirada en Baader-Meinhof, el grupo militante de extrema izquierda de la Alemania Occidental en los años setenta. El estilo de la película es propagandístico y en ella hay parodias de organizaciones políticas.

Por otra parte, el sábado 29 de junio en Matadero Madrid tendrá lugar la presentación de '¿Cómo podemos hablar de lo que no se puede?', un proyecto de las artistas Iria Gámez, Rafael Pérez Evans, Nourredine Ezarraf y Zainab Fasiki. A través de un intercambio de residencias con Queens Collective, un centro de residencias situado en la medina de Marrakech en el que un grupo de mujeres queer llevan a cabo su actividad en un entor no en el que es difícil expresarse abiertamente.

Del 1 al 8 de julio, Cineteca Madrid albergará la proyección del documental 'The best day in my life', dirigido por Fernando González Molina, basado en la experiencia de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que se reunirán en Madrid para una celebración inolvidable: el Word Pride. Se trata de un documental patrocinado por el Ayuntamiento de Madrid.

La danza será la protagonista, a partir del 15 de julio en Naves Matadero, con la presentación del proyecto, Performing Gender Dance Makes Differences, creado con el fin de aportar a una nueva generación de artistas y profesionales europeos de la danza conocimientos, habilidades y herramientas útiles para desarrollar una nueva forma de narrar las identidades LGTBQI en Europa.

Así mismo, el Ayuntamiento de Madrid también ha destacado otros eventos culturales importantes que tienen lugar en la ciudad, como los conciertos de las Noches Del Botánico (NDB), que se suman también al Orgullo a través de la propuesta musical 'Bonsai Pride' que contará con las actuaciones de Miss Kittin, Kim ann Foxman, LaNoche, Anni Frost y Nur Braza.

El Consistorio desplegará la bandera arcoíris en la sede municipal el jueves 28 de junio coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Orgullo. El Comité Organizador de Madrid Orgullo (MADO) 2018 está formado por la Asociación de Empresarios AEGAL y las asociaciones COGAM y FELGTB. El Ayuntamiento de Madrid es el principal patrocinador institucional.