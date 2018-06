Cataluña. sociedad civil actuará contra las embajadas catalanas si se saltan la ley "un milímetro"

Sociedad Civil Catalana actuará contra las llamadas embajadas catalanas si se saltan la ley "un milímetro" tras reabrirlas el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha dejado así sin efecto la clausura de estas oficinas que se acordó en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

En una entrevista con Servimedia, el presidente de Sociedad Civil, José Rosiñol, señaló que su entidad vigilará muy de cerca las embajadas catalanas para comprobar que cumplen la normativa española. Rosiñol dijo desconocer que uso dará la Generalitat a las embajadas en esta nueva etapa, aunque apuntó que "si esas oficinas actúan dentro del marco de la ley", haciendo una promoción empresarial o cultural de Cataluña, no habrá "nada que decir".

Sin embargo, aseguró que tenía la "intuición" de que estas delegaciones en el exterior de la Generalitat se excederán en sus funciones, en referencia a que lleven a cabo acciones como promover la independencia de Cataluña.

"Mucho me temo que tendremos que actuar", manifestó Rosiñol, quien dejó claro que su entidad "tomará cartas en el asunto" contra las embajadas catalanas "en el momento en que pasen un milímetro hacia un interés privado o independentista".

Al mismo tiempo, el presidente de Sociedad Civil recordó que su organización ha enviado requerimientos a los ayuntamientos que se han adherido a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) para que devuelvan el dinero público que han pagado a una asociación privada.

De no ser así, finalizó Rosiñol, "reclamaremos ese dinero a los alcaldes y a los secretarios" de los ayuntamientos porque "no puede ser que dinero público se utilice para un fin privado, y menos cuando se lleva haciendo desde 2012, en una crisis económica donde los servicios escaseaban porque no había recursos en el ayuntamiento".

