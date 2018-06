La obra pública, la transformación digital y el futuro de la oncología, a debate en la segunda semana

24/06/2018 - 11:30

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) afronta la segunda semana de sus Cursos Avanzados de Verano en el Palacio de La Magdalena de Santander con una programación en la que, entre el lunes, 25 de junio, y el viernes, día 29, se debatirán y analizarán temas como la obra pública, la transformación digital o el futuro de la oncología.

SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)

Entre los ponentes de los cursos destacan el secretario de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, Francisco Polo; el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo; el director general de Funcas, Carlos Ocaña Pérez de Tudela; el director general de Red.es, José Manuel Leceta; o el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo.

El IV Foro Global de Ingeniería y Obra Pública, dirigido por Izquierdo, se debatirá este lunes y martes sobre la proyección de aquellos sectores estratégicos en los que intervienen de manera decisiva los ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Esta semana también se celebrará La 'III International School on Light Sciences and Technologies. ISLIST' (del 25 al 29 de junio), dirigida por José Miguel López-Higuera, director de la ISLIST y profesor de la Universidad de Cantabria; y la tradicional 'International School of Astrobiology?Josep Comas i Solà. Biomarkers: Signs of life through space and time' en la que, entre otros, intervendrán representantes de la NASA.

Además, se desarrollará el IX Encuentro Hispasat sobre Telecomunicaciones espaciales, que este año lleva por título 'Transformación en el sector satelital: disrupción e innovación' (28 y 29 de junio), dirigido por Antonio Abad, director técnico y de Operaciones de Hispasat.

Las 'IX Jornadas de Posgrado. El papel de la Universidad en la Formación permanente' (del 27 al 29 de junio), en colaboración con la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, serán otra de las citas en la segunda semana de actividad en Santander de la entidad académica.

Una de las citas destacacas en la programación de esta semana es el encuentro 'Poder económico y poder científico' (del 27 al 29 de junio), de la mano de los científicos Antonio Hernando Grande y Pedro Echenique, y el expresidente de Bankinter, Juan Arena.

Con la intención de plantear un diálogo entre la ciencia y la empresa, intervendrán entre otros la directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, María Martinón; el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, Avelino Corma; la presidenta para España, Portugal y Latinoamérica de Fujitsu, Ángeles Delgado; el vicepresidente de Banco Santander, Guillermo de la Dehesa; o el consejero delegado de Iberdrola, Antonio Espinosa de los Monteros.

Por su parte, el seminario 'La economía española frente al reto medioambiental y digital' (del 25 al 29 de junio), dirigido por José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, contará con ponentes de primera línea como Carlos Ocaña, director general de Funcas.

Mienras que en el 'Encuentro Internacional sobre transformación digital' (25 y 26 de junio) dirigido por José Manuel Leceta, director de Red.es, se contará la presencia de Francisco Polo, secretario de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, además de representantes multinacionales como Huawei o Telefónica.

También de la mano de Leceta, se celebrará el 'II Encuentro Red.es para la cooperación interterritorial en Servicios Públicos y Transformación digital' (27 y 28 de junio), que tiene como objetivo enfocar la transformación digital en el ámbito nacional, mediante la cooperación entre todas las administraciones públicas a través del intercambio de experiencias y la identificación de buenas prácticas en estrategias, en el marco del cumplimiento de la Agenda Digital para España.

La transición hacia una movilidad más inteligente, conectada y automatizada puede reducir los accidentes, la contaminación y la congestión, así como mejorar la gestión del tráfico y la eficiencia energética. Sobre todo esto reflexionará, por su parte, el encuentro 'Autobús y digitalización' (25 y 26 de junio) dirigido por Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS.

En el ámbito de la salud, se desarrollará en el Palacio de La Magdalena el 'V Encuentro sobre personas con discapacidad intelectual: investigación, conocimiento e innovación' (del 25 al 27 de junio), dirigido por las psicólogas Irene Hierro, responsable de Centros Residenciales de la Fundación Obra San Martín, y Sonia Fernández, responsable de Centros de Atención Diurna de la Fundación Obra San Martín.

Reflexionar, debatir y definir algunas conclusiones sobre la realidad actual del Sistema Nacional de Salud es uno de los objetivos del encuentro 'El presente y futuro de la oncología: la atención personalizada en pacientes con cáncer de mama' (28 y 29 de junio), dirigido por José María Borrás, coordinador científico de la Estrategia en Cáncer.

Asimismo, la UIMP ha puesto en marcha el Máster de Inmunoterapia del Cáncer, en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), el Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO) y la Farmacéutica Bristol-Myers Squibb. Dicha titulación se divide en seis módulos, uno de los cuales se imparte esta semana en el Palacio de La Magdalena bajo el título 'Patologías cancerosas tratadas con fármacos inmunoterápicos en desarrollo' (29 y 30 de junio).

Por último, dentro de la Cátedra Extraordinaria de Salud, Crecimiento y Sostenibilidad MSD-UIMP, se celebrará la 'Jornada de Gestión e Innovación en Vacunas' (27 y 28 de junio), dirigida por Amós José García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología.