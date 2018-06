Cataluña. sociedad civil pide más alcaldes constitucionalistas como el de badalona

24/06/2018 - 12:15

El presidente de Sociedad Civil Catalana, José Rosiñol, celebra que PP, PSC y Ciudadanos se pusieran de acuerdo para nombrar a un alcalde constitucionalista en Badalona (Barcelona), puesto que los ayuntamientos deben servir para lograr el "bien común" de los vecinos y no para apoyar proyectos como el desafío independentista.

En una entrevista con Servimedia, Rosiñol celebraba así que este pasado miércoles el socialista Álex Pastor se convirtiese en alcalde de Badalona con los votos de su partido, el PP y Ciudadanos. De Alcaldía fue apartada Dolors Sabater, Guanyem Badalona, al que en la investidura en 2015 apoyaron todos los partidos, incluido el PSC.

Sobre este acuerdo en Badalona para nombrar a un alcalde constitucionalista, el presidente de Sociedad Civil dijo que le parece "bien" y que "al final se tiene que recuperar esta lógica de consenso, de diálogo y de negociación".

"Quiero", afirmó, "que haya alcaldes que no estén obsesionados por proyectos políticos concretos. Quiero alcaldes que estén pensando en el bien común de sus conciudadanos y si esto (el acuerdo en Badalona) se extrapolase a otros municipios, yo estaría la mar de contento, pero no por un partido 'x' o 'y', eso me es exactamente igual".

"Necesitamos", continuó Rosiñol, "representantes públicos que cumplan con dos principios: el principio de representación y el principio de neutralidad. Cosa que lamentablemente en la actualidad no se está cumpliendo". Puso como ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, al que reprochó que ponga en su fachada pancartas en solidaridad con los independentistas presos.

