Este lunes, seminario sobre la industria del vino de Nueva Zelanda en el ICVV

24/06/2018 - 12:30

Victoria Raw, investigadora asociada del New Zealand Institute Plant & Food Research (Marlborough, Nueva Zelanda), ofrece este lunes, 25 de junio, el seminario 'An overview of the new zealand wine industry and contribution of plant and food research's science to it', a partir de las 12,30 horas, en el Salón de Actos de la 'Finca La Grajera'.

LOGROÑO, 24 (EUROPA PRESS)

Esta conferencia, que se impartirá en inglés, está organizada por el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), centro de investigación fundado por el Gobierno de La Rioja, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de La Rioja.

Victoria Raw hará una revisión del crecimiento de la industria del vino de Nueva Zelanda, desde sus orígenes hasta la actualidad, con especial atención a sus principales áreas de expansión y mercados de exportación, así como una comparativa con sus competidores globales.

Analizará también el papel que el Instituto Plant & Food ha tenido en el desarrollo de diferentes áreas de investigación.