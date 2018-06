Refugiados. cs reclama una solución europea a la inmigración para no "parchear" a partir de "ocurrencias"

24/06/2018 - 12:20

La dirección nacional de Ciudadanos considera urgente adoptar políticas europeas de inmigración para evitar tener que "parchear" a partir de "ocurrencias" de los distintos gobiernos, más allá de solucionar crisis puntuales de emergencia humanitaria como fue el caso del 'Aquarius'.

En una entrevista con Servimedia, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, subrayó que ante la falta de esas políticas globales "estamos parcheando" y adoptando soluciones "sobre la marcha". Se puede solucionar una crisis de emergencia "una vez, dos veces", alertó, pero no se puede depender de cada "ocurrencia" ni "favorecer" que Italia siga incumpliendo sus compromisos y España reciba mayor presión migratoria.

Villegas dejó claro que las crisis humanitarias hay que resolverlas porque no se puede "jugar" con la vida de cientos de personas en el mar, pero reclamó medidas europeas, que habrá que debatir, financiar y asegurar que respetan los derechos humanos. "Lo que no puede ser es que vayamos a salto de mata", porque más alla de soluciones a esas "situaciones extremas" es la Unión Europea la que tiene que asumir que el problema es suyo, y no solo de los países del sur.

"No puede ser que tengamos que subsanar situaciones extremas en el último momento y dependiendo de la ocurrencia del presidente de Italia o de la última idea del presidente español", insistió.

24-JUN-18

