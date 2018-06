Casado pide "unidad" y afirma que trabajará por un PP en el que se "vuelva a ver juntos" a Rajoy y Aznar

24/06/2018 - 14:13

El vicesecretario de Comunicación y aspirante a la Presidencia del del PP, Pablo Casado, ha apostado por la "unidad" de los populares y ha afirmado que trabajará por un Partido Popular en el que se "vuelva a ver juntos" a Rajoy y Aznar.

ERMUA (BIZKAIA), 24 (EUROPA PRESS)

Casado, que ha participado en Ermua (Bizkaia) en un homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, ha asegurado que es "positivo" que los dos ex presidentes de la formación Mariano Rajoy y José María Aznar se mantengan "neutrales" en el proceso de elección del nuevo líder del partido. Además, ha reivindicado el legado de ambos, así como el de su fundador, Manuel fraga.

El diputado por Ávila ha señalado que trabajará por "un partido hegemónico en el centro derecha", en el que "en un futuro se vuelva a ver juntos a Rajoy y Aznar".

También ha apostado por "recuperar la base electoral de Ciudadanos" y ha advertido a Vox de que también quiere "su base electoral".

Casado, que ha asegurado que no "parará" hasta que José Antonio Ortega Lara "regrese a las filas del PP", ha dicho que no se conforma con obtener cinco o seis millones de votos en unas futuras elecciones, sino que pretende lograr once millones y convertir a partido en "hegemónico en el centro-derecha".

Casado ha estado acompañado por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto. También ha participado en el acto la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, de la que el propio Casado ha dicho que se mantiene "neutral" ante los candidatos a la Presidencia del partido.

(Habrá ampliación)