Casado afirma que no le dan pena las familias de los presos y rechaza el "chantaje" al "Gobierno de minoría"

24/06/2018 - 14:34

Advierte de que el independentismo "no ha parado en Euskadi" ayudado por "las condiciones pactadas" para la moción de censura

ERMUA (BIZKAIA), 24 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Comunicación y aspirante a la Presidencia del del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no le dan pena las familias de los presos de ETA, "sino las de las víctimas" y ha rechazado el acercamiento de los reclusos y el "chantaje" al "Gobierno de minoría".Además, ha advertido de que el independentismo "no ha parado en Euskadi", ayudado por "las condiciones pactadas" para la moción de censura.

Casado se ha pronunciado de esta forma durante el homenaje al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, celebrado este domingo en Ermua (Bizkaia), al que ha asistido junto a su compañero de formación, el vicesecretario de Política Social y Sectorial, Javier Maroto, y en el que también ha estado presente la presidenta de los populares vizcaínos, Raquel González.

Ante el monolito de Miguel Angel Blanco, Casado ha apostado por un relato "en el que quede claro ha habido vencedores y vencidos" y ha pedido "una derrota de ETA sin condiciones". El candidato ha advertido de que no admite "ningún tipo de a acercamiento de presos" o "chantajes en Gobiernos de minoría".

"A mí no me dan pena las familias de los presos, sino las de las víctimas. Miguel Ángel Blanco no está en Ermua porque su tumba la ultrajaron sus asesinos, la gentuza que quita y pone Gobierno, los que deciden los que pasa en España", ha censurado.

Pablo Casado ha alertado de que "el desafío independentista no ha parado ni en Euskadi, ni en Cataluña, ni en Navarra" y, mientras ha censurado el "anexionismo" que, en su opinión se produce en la Comunidad foral, ha alertado del "abertzalismo" en el País Vasco, "que está ayudado por las condiciones pactadas para la moción de censura de Pedro Sánchez".

(Habrá ampliación)