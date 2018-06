Fernández dice que el campus de Mieres aún no ha alcanzado el desarrollo que "puede y debe lograr"

24/06/2018 - 14:46

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha señalado hoy en Mieres que el campus universitario de Barredo, en Mieres, no ha alcanzado "ni de lejos, el desarrollo que puede y debe lograr".

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

El responsable del ejecutivo autonómico ha visitado hoy Mieres para recibir la medalla de oro que le ha concedido la Asociación 'Mierense en el mundo", un acto que se ha celebrado en la casa de cultura Teodoro Cuesta.

El presidente asturiano ha estado arropado por varios consejeros del Gobierno autonómico e incluso ha asistido su antecesor en el cargo, Vicente Álvarez Areces.

De quien ha faltado no ha querido opinar. A preguntas de los periodistas ha apuntado que "no vengo a hablar de ausencias" si no a "agradecer que me hagan este reconocimiento".

"Pocas cosas hay más satisfactorías para nadie que te den un reconocimiento en su pueblo", añadió. De esta forma, Fernández ha querido zanjar la polémica suscitada hace un tiempo tras las críticas recibidas por parte de responsables socialistas mierenses y ante la ausencia de miembros de la actual dirección socialista.

En el acto celebrado en la Casa de Cultura de Mieres se ha entregado el galardón Mierense en el mundo al fisio del Manchester City, Eduardo Álvarez Gil. El de la solidaridad ha recaído en Sor Teresita, el accésit fue para la escritora Concha López Sarasúa, y el premio de 'Embajador de la mierensía' fue para José Menalva.