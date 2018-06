Fernández anima a los mierenses a afrontar los cambios sin quedarse en la "melancolía de lo que fuimos"

24/06/2018 - 18:22

El presidente del Gobierno de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha resaltado este domingo los desarrollos alcanzados en el municipio de Mieres y ha animado a sus habitantes a no quedarse "prendidos en la melancolía de lo que fuimos, aquel poderoso par de metal y carbón" Fernández, natural de Mieres, se ha pronunciado en estos términos en su discurso en la gala en la que se le ha hecho entrega de la medalla de oro que otorga la asociación 'Mierenses del mundo'.

OVIEDO, 24 (EUROPA PRESS)

"Tuvimos que decir adiós a muchas cosas, a todo un modo de vida. En pocas décadas hubo, primero, que aceptar la renuncia y luego asumir que esa renuncia era inevitable, que jamás volveríamos a ser lo mismo. Supimos hacerlo y yo, como vosotros, sé también que tendremos que continuar cambiando", ha indicado.

No obstante, ha querido insistir en que en ese proceso se les ha de escuchar. "Conviene recordar que no arrancamos en igualdad de condiciones, que tenemos derecho a que nos escuchen y que queremos dejar claro en el presente que no renunciamos al futuro ni olvidamos el pasado", ha indicado.

El Mieres de hoy, según Fernández, es "más pequeño y limpio, mejor comunicado, a tiro de piedra de Oviedo y Gijón, con un buen hospital y un campus universitario que aún no ha alcanzado, ni de lejos, el desarrollo al que puede y debe lograr".

