Colectivos LGTBI y CCOO C-LM buscan evitar discriminación en empresas y llevar sus propuestas a la negociación colectiva

25/06/2018 - 13:14

Asociaciones piden más medios económicos, una ley a nivel estatal que les ampare y un Observatorio regional para conocer la situación

TOLEDO, 2 (EUROPA PRESS)

Distintas asociaciones LGTBI de la región y CCOO en Castilla-La Mancha han firmado este lunes un convenio de colaboración por el que se comprometen a evitar que se produzcan situaciones de discriminación de este colectivo en los centros de trabajo y empresas de la Comunidad Autónoma, y que permitirá que este colectivo pueda realizar aquellas propuestas que les resulten más interesantes para introducir en la negociación colectiva y la acción sindical.

Así lo han dado a conocer tras la rúbrica, el secretario regional del CCOO, Paco de la Rosa; la secretaria de Mujer e Igualdad CCOO en la región Rosario Martínez; la presidenta de Fundación Triángulo C-LM, Maribel Blanco; el presidente de Asociación WADO C-LM, Ignacio de la Iglesia; y la representante de la Asociación Plural LGTBI Mancha Centro, Noelia Seller.

El convenio, por una sociedad inclusiva libre de discriminaciones e intolerancias, busca "reafirmar y formalizar un compromiso con la sociedad, que no podemos entender si no es libre, diversa, inclusiva, libre de discriminaciones, acoso o intolerancias o delitos de odio", ha resaltado Martínez, que ha confiado en que el convenio sea "un documento vivo" que permita "avanzar en esta sociedad, que lo necesita".

El acuerdo permitirá tener puntos de asesoría y consulta en temas especializados, e incluirá la posibilidad de realizar cursos, dar asesoramiento y formación en materia laboral y sindical al colectivo, teniendo en cuenta, según De la Rosa, que "diaria y cotidianamente hay abusos, acoso, despidos silenciados o callados, por miedo, por vergüenza o porque la propia sociedad aplasta cualquier intento de rebelión a esa norma establecida".

A su juicio, es "bueno" que estas personas sepan "que pueden acudir a CCOO" si tienen algún problema, y por ello ha abogado por darle al convenio "todo el perfil regional del que seamos capaces". El dirigente sindical ha indicado que hay realidades cotidiana que "son de manera consciente ocultadas al conjunto de la sociedad" y, convencido de que "la libertad individual de cada personas es perfectamente respetable o debería serlo", ha asegurado que esta será una "línea de trabajo decidida y cotidiana" del sindicato.

En este sentido, desde WADO, su responsable ha valorado la firma de estos convenios para establecer "unas pautas y unas bases guía", para lograr no solo que las personas que no entran en los cánones del sistema cisgénero o la heterosexualidad no sufran discriminación en el mundo laboral sino que no la padezcan tampoco aquellas personas racializadas o que no tienen "cuerpos normativos".

De su lado, la representante de la Asociación Plural ha resaltado como "algo muy necesario" este convenio, especialmente para entidades como la suya que se mueve en el ámbito rural, donde es "muy difícil" ser una persona LGTBI, aludiendo al caso de una persona transexual que fue despedida de su puesto de trabajo cuando manifestó "que iba a hacer su transición" y cuyo caso ha acabado en los juzgados.

La presidenta de la Fundación Triángulo, que ya había firmado con CCOO el mismo protocolo en ediciones anteriores, ha valorado esta colaboración ya que "muchas veces" las organizaciones no tienen "ni idea" de cómo actuar cuando llegan problemas laborales y en ese sentido, ha resaltado la utilidad de los cursos realizados.

"REPUNTE HOMÓFOBO IMPORTANTÍSIMO"

Maribel Blanco ha indicado que Castilla-La Mancha todavía está "muy en pañales" en materia de defensa del colectivo LGTBI, especialmente a nivel rural, destacando la existencia de "un repunte homófobo importantísimo" de la discriminación y la homofobia, sobre todo en las zonas rurales y en las escuelas y colegios, habida cuenta de que "el medio rural es mucho más duro" para este colectivo que las ciudades.

En el mismo sentido, Noelia Seller ha hablado de la despoblación que se deriva del hecho de que las personas LGTBI acaban yéndose a las capitales de provincia o de España buscando que les respeten, aunque su intención sería la de no abandonar sus raíces ni su sitio "y crecer donde siempre lo hemos hecho".

Según datos del informe del Observatorio de Madrid contra la lgtbfobia, algunos de cuyos datos son "extrapolables a todo el Estado", a juicio de la secretaria de Mujer e Igualdad CCOO, es personas "no se visibilizan" y cuando han sufrido algún tipo de discriminación solamente la han denunciado en uno de cada cinco casos, quedando el 80% en "la absoluta invisibilidad", lo que hace necesaria una ley LGTBI a nivel estatal que dé protección a este colectivo.

Una ley que desde la Fundación Triángulo --que busca que la norma también proteja a los hijos y adolescentes de este colectivo-- y desde WADO también piden para Castilla-La Mancha, aunque para ello tiene que trabajar "todas" las asociaciones y "generar sinergias en toda la red asociativa", como ha defendido Ignacio de la Iglesia, quien ha recalcado la necesidad de actuar en el mundo educativo y de "formar en los colegios e institutos a las personas del mañana".

En este sentido, los colectivos han demandado estadísticas sobre la situación de las personas LGTBI en el ámbito laboral y educativo, ya que la no existencia de un Observatorio en Castilla-La Mancha y el hecho de que los medios y recursos de estas asociaciones "llegan a ser limitados", impiden poder ejercer más acciones de visibilidad. De ahí que hayan pedido más recursos a los ayuntamientos y las diputaciones para que, vía convenios, tengan más recursos para trabajar.

De la firma forma, Noelia Seller ha demandado más medios, "mucha educación", apoyo institucional, un Observatorio y "más apoyo del que tenemos". "Sinceramente no tenemos un mal camino, podía ser todavía peor", ha admitido, convencida de que no solo es necesario "sino que nos la estamos jugando porque nos jugamos nuestro desarrollo a nivel personal y todo el mundo necesita un trabajo. No nos queda otra que apoyo y apoyo social, económico y hasta moral".

El secretario regional de CCOO, que cree que la estadística sobre casos de discriminación en el ámbito laboral "sería muy difícil" de realizar, ya que en ese ámbito "juega mucho el miedo, la vergüenza y el intento de ocultación", ha admitido que se conformaría con que todo el mundo que atraviese una situación parecida, sepa que los sindicatos y estos colectivos están en disposición de atenderles.

"Es importante que todos los colectivos y organizaciones con una sensibilidad especial hacia esos problemas nos asociemos para trabajar en estas situaciones y que la clase política tome cartas en el asunto. Sería muy bueno que los políticos legislaran en este tipo de materias" y tener "instrumentos para eliminar la discriminación de la calle, el centro de trabajo y la unidad familiar" ya que "las leyes pueden hacer mucho en ese sentido", especialmente ahora cuando "hay un recrudecimiento del acoso hacía todos los colectivos diferentes" y "la sociedad está involucionando".