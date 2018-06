Inmigración. el sup cuestiona que españa siga acogiendo inmigrantes sin un "plan simultáneo" en la ue

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) cuestionó este lunes que España siga acogiendo inmigrantes procedentes del Mediterráneo si la UE no se pone de acuerdo en un "plan simultáneo" para hacer frente a la presión migratoria que están afrontando los países europeos del sur.

Ramón Cossío, portavoz del SUP, se pronunció de esta forma, en declaraciones a Servimedia, al valorar la llegada de cientos de personas a las costas españolas en los últimos días y las negociaciones entre los Gobiernos comunitarios para hacer frente a la presión migratoria.

Según Cossío, es necesario que la UE dé una respuesta conjunta a la presión migratoria, puesto que se está generando "una burbuja que puede llegar un momento que explote y que no se pueda gestionar".

Respecto a la situación en España con la llegada de pateras y lo ocurrido con el barco 'Aquarius', el portavoz del SUP señaló que "lo que no podemos hacer es seguir acogiendo a la gente sin más ni más para hacernos la foto. Es importante acogerles, darles cobijo, protegerles, sacarles del mar para que no estén expuestos a perder la vida por entrar en Europa".

ANÁLISIS TRAS EL VERANO

"El debate para nosotros", dijo este representante policial, "no es si tenemos que acogerles o no, sino poner soluciones a esto. Tenemos que articular algún mecanismo que permita integrar a esas personas, o bien para devolverles a sus países de origen, o bien evitar que partan de esos países. Lo que no podemos seguir haciendo es acogerles sin ningún plan simultáneo".

En cuanto a si la recepción del 'Aquarius' en Valencia ha producido un 'efecto llamada' de la inmigración hacia las costas españolas, Cossío dijo que "si nos ceñimos a los números (de llegada de pateras), podríamos decir que se está produciendo ese 'efecto llamada', pero hay que esperar al final del verano y ver cómo sigue evolucionando las próximas semanas".

Añadió que habrá que analizar tras el verano "si las rutas migratorias tradicionales siguen recibiendo gente o si, por el contrario, se han desviado directamente hacia la península ibérica. Nos lo dirá el tiempo".

