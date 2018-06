Madrid. aguado dice a garrido que el enemigo no es ciudadanos

25/06/2018 - 13:32

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, dejó este lunes "bien claro" al presidente de la Comunidad, Ángel Garrrido, tras asistir a la intervención del mandatario regional en un desayuno informativo, que "los enemigos no somos nosotros".

Después de la intervención de Garrido en el encuentro organizado por Europa Press, quien arremetió contra esta formación "populista", dijo que "venía a escuchar al presidente de la Comunidad y me he encontrado a un militante un poco exaltado, por cierto, del PP".

Indicó que está "demasiado obsesionado" con Cs y añadió que esto mismo le ocurre a Pablo Casado, quien considera que "el rival es Rivera y los enemigos somos nosotros".

Señaló que Cs "no es el enemigo de nadie" y sí un partido que "intenta construir un proyecto mejor para España. Nosotros ponemos el foco de los problemas en el paro, la precariedad y las listas de espera, y de eso no ha dicho nada Garrido". Por ello, señaló que el mandatario madrileño ha tenido una "actitud de militante" y le pidió que "rectifique, porque no puede atacar así ni menospreciar al resto de partidos".

(SERVIMEDIA)

25-JUN-18

SMO/gja