Javier Fernández llama a combatir el supremacismo independentista y lamenta pasividad ante el avance del soberanismo

25/06/2018 - 14:01

El presidente del Principado de Asturias, el socialista Javier Fernández, ha llamado este lunes a apoyar a los no independentistas que han decidido no seguir "padeciendo en silencio el adoctrinamiento implacable del supremacismo" independentista y lo ha hecho dentro de un discurso cargado de autocrítica por la pasividad con la que, desde su punto de vista, los no nacionalistas, el PSOE incluido, contemplaron durante años el avance progresivo del nacionalismo sin ponerle coto.

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Fernández ha hecho estas reflexiones durante la conferencia sobre el 'Modelo territorial del siglo XXI' que ha pronunciado en el curso de verano organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) en la Universidad Rey Juan Carlos.

El dirigente socialista considera que los no nacionalistas no actuaron a tiempo ante las continuas "deslealtades" del nacionalismo por temor a ser tachados de "antinacionalistas prematuros" y que, por esa innación son responsables en parte de la situación a la que se ha llegado en Cataluña.

A su juicio, ahora ya está claro que "el dilema nacionalista ha ganado en claridad" y ya "no hay forma de mirar para otro lado porque definitivamente se ha acabado el nacionalismo de amagar y no dar".

En este contexto, ha puesto el acento en la fractura de la sociedad catalana que han provocado los independentistas y ha hecho un llamamiento a apoyar a quienes no comulgan con sus postulados "alejando la política del peligroso terreno de las emociones para no dejar a los sentimientos lo que corresponde a la deliberación".

En este contexto, Fernández considera "una obligación ética" garantizar "que 'los otros catalanes comparezcan en plano de igualdad en el espacio público catalán" y "apoyar a quienes han perdido el miedo a hablar y ya no van a seguir padeciendo en silencio el adoctrinamiento implacable del supremacismo". Respaldar a este sector, ha puntualizado, "no tiene nada que ver con un llamamiento a la confrontación social".

