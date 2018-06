Los sindicatos sanitarios creen que el acuerdo de las 35 horas semanales "es humo" y "no se puede aplicar"

25/06/2018 - 14:14

Médicos, enfermeros y técnicos piden una reunión urgente de la Mesa Sectorial

CÁCERES, 25 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos profesionales sanitarios (Satse, SAE y Simex) que representan a enfermeros, médicos y técnicos, han expresado este lunes su disconformidad con el acuerdo firmado entre la vicepresidenta de la Junta de Extremadura, Pilar Blanco-Morales, y representantes de los sindicatos UGT, CCOO y CSI-F para aplicar, a partir del 1 de octubre, las 35 horas de jornada laboral al colectivo y el desbloqueo de la Carrera Profesional.

Para abordar este asunto, los tres sindicatos sanitarios han remitido un escrito dirigido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, pidiendo una reunión "urgente" de la mesa sectorial de sanidad porque creen que la vicepresidenta ha dejado "una patata caliente" en el techo de la sanidad extremeña ya que ese acuerdo no se podrá aplicar.

"No nos podemos permitir ser el hazmerreír de la sanidad nacional", ha dicho el secretario autonómico de Satse, Damián Cumbre, que ha incidido en que ese acuerdo "es humo" ya que "no se puede aplicar" porque no hay suficiente personal ni partida económica para ello.

El responsable regional de Satse ha comparecido este lunes en rueda de prensa en Cáceres junto a la secretaria general del sindicato Médico de Extremadura (Simex), María José Rodríguez, y la representante del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), María Victoria González.

"Es un engañabobos para terminar el año", ha recalcado el representante de los trabajadores de Enfermería que considera que se le ha pasado "la patata caliente" al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que "tendrá que explicar cómo lo va a aplicar".

Según Cumbre, este acuerdo "político-teórico" es un "compromiso" de la vicepresidenta con los tres sindicatos de clase para "ayudarles en las elecciones sindicales que va a haber en Extremadura a final de año" y después, para que los sindicatos "cooperen con las elecciones autonómicas dentro de doce meses".

"Nos negamos rotundamente a que se engañe a los ciudadanos y a los profesionales sanitarios extremeños", ha subrayado el líder sindical que incide en que no se podrá aplicar la jornada laboral de 35 horas porque eso supondría ampliar las guardias y acumular cuatro días de libranza en cada profesional.

En la actualidad, en Extremadura trabajan unos 16.000 profesionales en el Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Servicio de Atención a la Dependencia (Sepad), por lo que "serían un montón de días libres", y como faltan plantillas en varias categorías, "es imposible que se pueda dar esa jornada laboral".

En Enfermería, para llevar a cabo este acuerdo harían falta unos 500 profesionales a repartir entre las ocho áreas sanitarias, los 14 hospitales y los centro de salud, según ha estimado Cumbre.

CIERRE DE CAMAS

Esa falta de profesionales sanitarios en la región provocará, según los sindicatos sanitarios, que en el periodo vacacional de verano se cierren unas 400 camas entre todos los centros hospitalarios porque "no hay personal", lo que provocará que el 1 de octubre "tengamos un aumento de lista de espera".

Así, se cerrarán camas quirúrgicas en diversas especialidades en los hospitales pacenses de Zafra (16), Almendralejo (14), Mérida (58), Don Benito (50), Llerena (25), Materno Infantil de Badajoz (84) e Infanta Cristina (14). En la provincia de Cáceres se cerrarán 28 en Plasencia, Navalmoral (12), Coria (9) y Cáceres (39).

CARRERA PROFESIONAL

Respecto al impulso de la Carrera Profesional, la secretaria general de Simex, María José Rodríguez, ha incidido también en que "es humo" ya que los presupuestos no contemplan estas asignaciones económicas. "No se ha obtenido nada, solo crear engaño e incertidumbre en los profesionales sanitarios", ha recalcado al tiempo que pide a Vergeles que acuda a la Mesa Sectorial y diga "qué puede cumplir y cómo lo va a hacer".

En parecidos términos se ha pronunciado la responsable de SAE María Victoria González, quien ha criticado que si se aplicaran las 35 horas semanales se haría "a costa de otros compañeros porque no hay personal suficiente".

OPOSICIONES DE ENFERMERÍA

Respecto a las oposiciones de Enfermería, el responsable de Satse ha explicado que se ha llevado al juzgado la convocatoria de las oposiciones del SES porque el sindicato considera que deben ir por separadas las convocadas en 2017 y la oferta especial de ámbito nacional.

Cabe recordar que el SES convocó el año pasado 300 plazas de enfermería y después se lanzó una nueva oferta nacional en la que a Extremadura le correspondían 500 plazas y la administración regional ha alegado que no tiene infraestructura suficiente para dos convocatorias y ha optado por juntarlas y hacer una sola, algo a lo que se opone Satse.

"Así se daña el derecho de igualdad de los profesionales", subraya Cumbre que aboga por que la justicia dirima si hay una sola convocatoria en mayo de 2019 con 800 plazas o dos ofertas, una ordinaria de 300 plazas y otra excepcional de 500. En Extremadua el 33% de las plazas de enfermería están ocupadas por interinos y, según ha dicho el responsable de Satse, "ya va siendo hora de que haya estabilidad en el empleo".