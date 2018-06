Muñoz afirma que la encuesta avala la acción de gobierno y pide a oposición "del no por el no" tomar nota

25/06/2018 - 14:10

El portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha afirmado que la encuesta publicada por ABC "avala" la acción realizada en el mandato de Juan Espadas (PSOE) y marca "una señal" para aquellos grupos que desarrollan una oposición "tremendista y del no por el no", a quienes insta a tomar nota y cambiar su posicionamiento.

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

A preguntas de los periodistas, tras informar sobre las inversiones en libros para las bibliotecas de la ciudad, Muñoz indica que es "evidente" que la encuesta "avala" la acción de gobierno que se está desarrollando en la ciudad y hace "una valoración muy positiva de Espadas".

"No escondo mi satisfacción, pero más allá de los resultados hay que ser prudentes. El equipo socialista seguirá centrado en gobernar para todos los sevillanos y queda un año de mandato con muchísimos proyectos que culminar", recalca.

Afirma que la encuesta demuestra que los sevillanos "perciben un ayuntamiento útil, que invierte en los barrios, con una vertiente social muy agudizada y preocupado por el fomento de la cultura". "Quedan muchos problemas que resolver en el conjunto de los barrios y no nos vamos a distraer aunque las encuestas avalen la línea de trabajo", recalca.

En su opinión, la encuesta también "marca una señal para aquellos grupos que desarrollan una acción de oposición del no por el no y muy tremendista, donde no se aportan soluciones sino que sólo se busca la erosión del gobierno". "Que tomen nota y giren su tarea de oposición en el día a día, mientras que el Ayuntamiento seguirá trabajando para ser eficaz para toda la ciudadanía", sentencia.