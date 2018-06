Margallo se erige como el único candidato que representa "una reforma radical" para el partido

25/06/2018 - 14:21

Asegura que busca "devolver" esta formación a los militantes, mientras reclama debates con sus oponentes

A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS)

El candidato a la Presidencia del PP José Manuel García-Margallo se ha erigido como "el único que representa una reforma radical tanto del partido como de las políticas", antes de intervenir en un encuentro con afiliados de la formación popular en A Coruña.

Por otra parte, ha abogado por "debates públicos sectoriales y abiertos". "Hurtar a los militantes un debate para que conozcan el proyecto que están apoyando, me parece un contrasentido", ha recalcado.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado que tanto Soraya Sáenz de Santamaría como Pablo Casado o Dolores de Cospedal son "candidatos de la continuidad", aunque ha centrado el enfrentamiento con ellos en el "debate de las ideas".

"No hay peligro de fractura", ha recalcado Margallo sobre el futuro del PP. Mientras, ha defendido que esta formación es un partido "abierto" donde caben "distintas sensibilidades políticas".

POSIBLE APOYO DE FEIJÓO

Preguntado si espera contar con el apoyo del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, después de que plantease la posibilidad de no presentarse como candidato si el dirigente gallego lo hacía, ha aclarado que en su momento incluyó esta posibilidad si Feijóo "asumía" que él estaba "en una pelea por las ideas".

"Y entendía que tenía más posibilidades que yo de hacer avanzar esas ideas y, por tanto, mi candidatura sería innecesaria", ha expuesto el exministro de Exteriores. En cuanto al posible apoyo de Feijóo, no se ha pronunciado al respecto, alegando que "interpretar" al titular del Ejecutivo gallego "no es tarea fácil".

Cuestionado por las declaraciones del también candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado, en las que aseguró que quería un PP "a semejanza" del gallego, Margallo ha afirmado que "cualquier partido político" querría "el éxito electoral" de los populares gallegos.

"Pero yo lo que quiero es un partido de los militantes y devolver a los militantes el poder sobre el partido", ha sentenciado. Mientras ha defendido que su programa plantea una "regeneración del partido y de España" con propuestas como la reforma de la Constitución o de la Administración.

Y es que para Margallo, en el PP se han estado aplicando en estos dos años "soluciones viejas a problemas que son nuevos". "Adolfo Suárez dio a España la vuelta como un calcetín en un año, yo lo que quiero son dos años mágicos para cambiar España antes de las siguientes elecciones", ha apostillado.

GOBIERNO DE SÁNCHEZ

En sus declaraciones, el candidato a la Presidencia del PP ha cuestionado también la labor del Gobierno de Pedro Sánchez. De él, ha dicho que acabará la legislatura con "operaciones de marketing".

Mientras, ha calificado de preocupante "que digan que no pueden resolver el tema de las pensiones o que no se puede reformar la financiación autonómica". No obstante, para llevar a cabo algunas de las propuestas de su programa, ha abogado por "pactos" con otras fuerzas políticas.