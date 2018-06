Igual defiende las modificaciones hechas al Metro-TUS y dice que el transporte debe dar "fiabilidad"

25/06/2018 - 14:45

El consejero de Innovación prevé que en el futuro el transporte público en autobuses será eléctrico y a la demanda

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado hoy que es "muy consciente" de que el transporte urbano "tiene que dar fiabilidad y credibilidad" para que el usuario pueda confiar en llegar al lugar que quiere a la hora a la que desea, y ha defendido las "modificaciones" realizadas por el Ayuntamiento en el Metro-TUS tras la polémica generada por su entrada en funcionamiento y por los cambios que ello ha supuesto en las líneas de autobús.

En este sentido, respecto a las protestas que ha generado el nuevo sistema, Igual ha reconocido que la capital cántabra "a lo mejor todavía no es una ciudad en la que durante todo el año están saturadas las líneas y el ciudadano mira por hoy y no mira por cuando la ciudad pueda crecer y ya se ha preparado".

La alcaldesa ha sido una de las autoridades que han intervenido este lunes en la inauguración del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'Autobús y digitalización', un acto en el que ha reconocido que la ciudad está "sufriendo unos cambios un tanto controvertidos" en relación el transporte urbano.

"Los cambios son complicados pero es mejor cambiar que quedarnos como estamos", ha opinado Igual, que ha señalado que cuando estos cambios no tienen el resultado que se esperaba, como a su juicio ha ocurrido en Santander con la entrada en funcionamiento del Metro-TUS, lo que hay que hacer es "seguir pensando, seguir cambiando y seguir adecuándonos".

"Y es en lo que estamos", ha dicho, aludiendo a las modificaciones principales que ha hecho el Ayuntamiento en el sistema inicial del Metro-TUS para que el ciudadano pueda llegar a las horas punta hacia el centro de la ciudad sin transbordos.

Igual ha explicado que, con la entrada en funcionamiento del Metro-TUS, a un 67 por ciento de los usuarios de transporte de Santander "no se les ha movido su recorrido" porque las líneas que recorren la ciudad "no se han movido" y porque ese 67% tiene "las mismas líneas de autobuses", pero ha reconocido que los que sí se han visto afectados "no acaban de asumir que tienen que hacer un trasbordo".

La alcaldesa ha señalado que el nuevo modelo de transporte urbano en Santander "protege el centro" al hacerse dos cortes en ambos extremos, donde se han ubicado dos intercambiadores (Valdecilla y El Sardinero), desde donde salen líneas de autobuses en forma de estrella hacia la periferia.

La regidora ha indicado que el Consistorio está "autoevaluando" el sistema de transporte urbano con la ayuda de expertos, teniendo "claro" que Santander "tiene que ser sostenible", y que es una ciudad longitudinal y con "muchísimas cuestas".

Por ello se han desarrollado itinerarios peatonales, con el peatón "como preferencia". "Queremos que la gente en Santander se mueva andando porque eso hace que compren en el comercio de proximidad, que tengan un entorno de vida social en su alrededor. Cada vez la población es mayor y, además, muchas personas viven solas", ha dicho.

En cuanto al tráfico en el centro de la ciudad, ha afirmado que los vecinos y los comercios "piden calles peatonales", lo que obliga a que haya un 80 por ciento de acera y suele implicar tener que elegir entre quitar aparcamientos o calzada. Por ello, en su opinión, la solución pasa por "tener un transporte fuerte" y fiable.

Al margen del asunto del Metro-TUS, Igual ha hablado de los cambios que se están produciendo en los sistemas de transporte y ha hablado de plataformas como BlaBlaCar, Uber y Cabify y cómo afrontarlos. "Yo creo que la mejor manera es juntarse los expertos y hablar sobre ello", ha opinado.

MARTÍN: TRANSPORTE PÚBLICO ELÉCTRICO Y A LA DEMANDA

También ha participado en el curso el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, quien prevé que en el futuro el transporte público en autobuses será eléctrico y a la demanda.

Martín ha defendido la modernización del sector en diversos aspectos, resaltando que el transporte por carretera está evolucionando muy deprisa.

"Hoy en día las flotas están controladas, se saben dónde están, se gestionan de forma automática y digital y las tecnologías mejoran la movilidad apostando por el transporte eléctrico", ha dicho.

En su opinión, "estamos atravesamos un momento histórico y esencial, donde el transporte por carretera, y concretamente los autobuses, están evolucionando más deprisa que nunca", ya que hoy en día se aportan servicios a los usuarios que eran casi insospechados hace algunos años, como disponer de wifi en los autobuses, poder hacer reservas por internet o saber la localización de los vehículos y los horarios de llegada.

"Estamos en un momento de cambio, en un momento de síntesis donde este tipo de reuniones y congresos marcan las estrategias de los próximos años", ha señalado Martín.

El consejero ha agradecido a CONFEBUS la organización de su congreso anual en Cantabria por segunda vez y la reunión de directores generales de las diversas autonomías que se está celebrando en el Palacio de la Magdalena.

Además de la asistencia del consejero y la alcaldesa de Santander, el evento ha contado con la asistencia del vicerrector de Internacionalidad y Campo de las Llamas, Eduardo Vázquez; el presidente de ASCABUS, Javier González; y el presidente de CONFEBUS, Rafael Barbadillo.