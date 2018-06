CCOO-A cree que la transición hacia modelos económicos sostenibles es visto como "una moda" por las empresas

25/06/2018 - 14:53

Enlaces relacionados Empresas del sector servicios buscan oportunidades de negocio para las ciudades sostenibles en Chile y Perú (14/06)

La secretaria general de CCOO-A, Nuria López, ha lamentado este lunes en Carmona (Sevilla) que "las empresas, hasta ahora, están viendo la transición hacia modelos económicos sostenibles como una actuación de beneficio y una moda".

CARMONA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

López ha realizado estas declaraciones antes de su participación en la conferencia inaugural del curso 'Trabajo y cambio climático. Transición justa hacia modelos económicos sostenibles', que se celebra desde este lunes hasta el miércoles como parte de la oferta de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide (UPO).

La secretaria general de CCOO-A ha considerado como "necesario un mayor control por parte de las administraciones y una mayor seriedad por parte de las empresas". "Esto no es una moda", ha reiterado López, quien ha razonado que "la sostenibilidad es una opción y un elemento transformador, y la insostenibilidad es lo que tiene que ser lo pasajero".

Según CCOO-A, debe haber nuevos indicadores sociales de coste además del PIB, ya que para medir la evolución de un país tiene que existir elementos de coste medioambientales y que toda la cadena de producción debe de estar regulada para saber si se produce "respetuosamente".

"Nosotros pensamos que la sostenibilidad, si se ve como un negocio y como un elemento especulador, es nuevamente errar con la misma piedra y hasta ahora, las empresas están viendo esto como una moda y una vía donde hay dinero público a donde poder llegar", ha lamentado la secretaria general del sindicato en Andalucía.

No obstante, ha considerado que tras la crisis económica se logrará un uso racional de los recursos naturales de nuestro entorno. "Pienso que una de las cosas que hemos aprendido durante la crisis es que no tiene un único rostro y no es únicamente financiera, sino también de desigualdad y dentro de ella, hay una crisis ecológica, de afectación a la utilización de los recursos por encima de sus propias posibilidades", ha manifestado.

"El capitalismo ha demostrado que cuando utiliza todo su potencial sin elementos limitadores, ni normas, al final se hace de una manera salvaje", ha razonado López, que ha matizado que lo que el movimiento sindical quiere es "transformar la sociedad para hacerla más inclusiva y amable, no sólo con las personas, sino también con el entorno con el que vivimos", ya que "el capitalismo, en muchas ocasiones, ha tratado de enfrentar al mundo del trabajo con el mundo del ecologismo y el social".

LEY DE MEDIDAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

En sus declaraciones, la secretaria general de CCOO-A también ha demandado más a la Junta de Andalucía en la redacción de leyes, las cuales "necesitan de indicadores y objetivos mucho más claros", y se ha referido particularmente a la Ley de Medidas Frente al Cambio Climático de Andalucía, la cual ha considerado "muy ambigua".

"La ley la valoramos como positiva, pero lleva mucho tiempo en el cajón, cuatro años ya, aunque parece que ya está a punto de ver la luz", ha manifestado.

"Pensamos que se necesita un poquito más de valentía por parte del Gobierno andaluz para afianzar la participación de los trabajadores, para que en las empresas se hable de facilitar la economía circular, y se necesita que a los que tenemos la función de contrapoder social --los sindicatos-- se nos permita ejercerlo porque la participación en algunos casos, brilla por su ausencia, y en otros, se confunde la participación real por una meramente de papel", ha agregado.

PÉRDIDA DE EMPLEO

Por otra parte, la secretaria general de CCOO-A ha sido preguntada acerca de la pérdida de empleo al aplicar políticas medioambientales y ha manifestado que "la Organización Internacional del Trabajo (OIT) argumenta la falsa teoría de la destrucción de puestos de trabajo y la desmonta".

Según ha expresado, de los 162 sectores analizados por la organización, solamente se perderían puestos de trabajo en 15 en "la transición del mercado de trabajo tradicional al empleo verde".

López ha calificado ese argumento como "una falacia que se utiliza para volver a enfrentar lo viejo y lo nuevo" y ha explicado que el sindicato está demandando "transiciones justas para que quien trabaja en aquellas actividades que pueden desaparecer tengan una recualificación justa".

"COMPROMISO" DE CCOO CON LA UPO

Por su parte, el secretario general de CCOO de Sevilla, Alfonso Vidán, quien también ha participado en la conferencia inaugural, ha destacado que este 2018 es el cuarto de participación de CCOO en los cursos de verano de la UPO con los que la universidad "trasciende un poco su actividad académica habitual y traslada ésta a la sociedad" y dado que el sindicato es "parte activa de la sociedad" éste "ha adquirido el compromiso de participar en esta XVI edición".

"Desde el mundo del trabajo debemos de dar una respuesta a la hora de compatibilizar las necesidades ecológicas y las sociales de garantizar un empleo de calidad a todo el mundo", ha manifestado el secretario general de CCOO de Sevilla, que ha lamentado que "el problema existe y nos está dando en la cara".

"Lo que queremos con este curso es iniciar esa concienciación de la clase a la que representamos, pero también del conjunto de la sociedad, a poner las medidas necesarias para que esa necesidad de trabajo, que tenemos todos, sea compatible con un mundo sostenible, con un futuro que le tenemos que dejar a nuestros hijos de un mundo ecológicamente habitable", ha expresado.

El curso sobre 'Trabajo y cambio climático. Transición justa hacia modelos económicos sostenibles' está dirigido por la secretaria de Organización y Finanzas de CCOO de Sevilla, Sara de los Reyes, y cuenta con la participación del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, y personas con cargos de relevancia en el sindicato como la propia Nuria López, Sara de los Reyes o Alfonso Vidán.