De la Torre puso como condición para repetir como candidato a la Alcaldía que PP aceptara municipalizar Limasa

25/06/2018 - 15:53

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha desvelado este lunes que puso como condición para ser de nuevo el candidato del PP a la Alcaldía de la ciudad que su grupo en el Ayuntamiento aceptara la municipalización de la empresa de limpieza, Limasa.

MÁLAGA, 25 (EUROPA PRESS)

Así, ha admitido que quiso "presionar y poner sobre la mesa esta condición como elemento de convicción" porque le pareció "constructivo y positivo", asegurando que no es que haya cambiado de criterio cuando anunció un modelo híbrido de Limasa, algo que hizo para poder "avanzar" en el presupuesto con el apoyo de Ciudadanos, su socio de investidura.

No obstante, el regidor ha aclarado que para Cs no debe "haber sorpresa" por su anuncio de municipalizar Limasa puesto que "siempre" dijo a la formación naranja que su "voluntad era ir a esa fórmula y que cuando hubiera consenso así se haría". "El PP es un partido con pluralidad y respeto otras opiniones pero yo he querido presionar", ha sostenido.

De la Torre ha indicado que ha hecho público esto después de los comentarios de su socio de investidura y de las alusiones a su cambio de criterio: "No podía hablar por parte de todos porque no había esa unanimidad, hoy existe", ha declarado a los periodistas.

El alcalde ha criticado que el PSOE quiera abanderar la municipalización, pese a que los socialistas apostaran por ella. "La iniciativa es nuestra, que somos los que gobernamos; además ellos jamás han hablado de encuestas para hacerlo reversible", ha dicho De la Torre en relación con su planteamiento de hacer uno o dos sondeos anuales "de buen tamaño" a la ciudadanía para que, en caso de que no esté contenta, revertir el modelo y privatizar totalmente la empresa de limpieza.

Ha aludido a sus propias palabras en el pleno de debate del Estado de la Ciudad donde anunció la municipalización y las dos condiciones: la encuesta y que una parte del salario de los trabajadores se ligue a la productividad. "Es algo hablado desde 2016 con el comité de empresa", ha apostillado.

"No hay una sola ciudad en España y creo que en Europa con este mecanismo de ser reversible si no se trabaja adecuadamente y estoy convencido de que no será reversible", ha reiterado, confiando en que los vecinos se darán también cuenta de que "gran parte de la satisfacción --en la limpieza-- depende de la conducta de cada uno y no sólo en el trabajo, que harán muy bien, los trabajadores de Limasa", empresa que contará, ha dicho, con más medios para llegar "a ese círculo virtuoso".

"QUEREMOS QUE SEA CUANTO ANTES"

El regidor ha criticado las "prisas" del PSOE y de que la edil socialista Begoña Medina sostenga que la municipalización puede hacerse mañana mismo. "No sabe de lo que habla, tenemos que cerrar los acuerdos y queremos que sea cuanto antes pero tiene su tiempo, el que sea. Me gustaría, por supuesto, que fuera antes de fin de año pero será el tiempo que sea necesario y así lo explicaré a los grupos", ha sostenido.

En este sentido, se ha comprometido a "no retrasarlo" pero sí "tiene que quedar muy claro y sólido la relación entre el Ayuntamiento y la empresa que se cree". "Quiero ser leal con todos, los trabajadores y los vecinos. No hay necesidad de plantear las cosas de manera precipitada", ha sentenciado.

Sobre el hecho de que puede que los trabajadores no aceptaran que se les tocara el sueldo, el alcalde ha manifestado que es algo muy técnico, al igual que la decisión del juzgado número 12, los acuerdos del Sercla de los años 2012 y 2013 o la renuncia a los atrasos. "No es que se renuncie, se puede hablar y que se negocie de buena fe", pidiendo al PSOE que les "respete" como equipo de gobierno.