Cataluña. iglesias y artadi ven posible que el gobierno español y el catalán lleguen a acuerdos

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se declaró este lunes "optimista respecto a los escenarios que se presentan" después de reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en tanto que la portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, aventuró que "se pueden materializar acuerdos" con un "Gobierno progresista" como el de Pedro Sánchez.

En rueda de prensa tras su reunión con Torra en el Palacio de la Generalitat (a la que se sumaron luego Artadi y el portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech), Iglesias comenzó agradeciendo la intermediación para materializarla al Ayuntamiento de Barcelona, "que durante mucho tiempo ha sido la referencia de la institucionalidad catalana" (una crítica velada al Gobierno catalán que renunció a serlo con la unilateralidad), pero calificó la reunión de "muy cordial" y aseguró haber encontrado en Torra "una disposición absoluta y sin condiciones para el diálogo", cosa que transmitirá a Sánchez.

Constató que el presidente catalán le comentó dos preocupaciones, la situación de los dirigentes independentistas presos y los "límites al ejercicio de los derechos civiles en Cataluña". Iglesias coincidió en que el acercamiento contribuiría a la distención y tachó de "escandaloso que haya problemas para colocar lazos amarillos o una pancarta", equivalentes según él a condenas como la sufrida por el rapero Valtonyc.

El líder de Podemos se reafirmó en su tesis de que "el diálogo tiene que ser el vehículo para las relaciones entre el Gobierno del Estado y la Generalitat", así como entre los partidos estatales y los catalanes, y en que "hay que terminar con la excepcionalidad y la judicialización de la política".

Finalmente, ensalzó los "valores republicanos", que aseguró compartir con Torra, como "la condición de posibilidad de que España y Cataluña caminen juntas en el futuro" y "puedan darse la mano y compartir Estado", en contraposición al "papel muy torpe" y "de desunión" que a su juicio ha jugado la Monarquía española en el conflicto nacionalista. En su opinión, sólo desde esos valores se puede dar el "reconocimiento de la plurinacionalidad como algo consustancial a España" y "sólo desde la federalidad o la confederalidad se puede construir un futuro donde España y Cataluña compartan Estado".

ELSA ARTADI

Artadi, que compareció después de Iglesias, constató coincidencias en cuanto a los derechos civiles, lo que ven como una regresión democrática, la existencia de presos políticos y exiliados y los valores republicanos, pero puntualizó sobre la demanda de acercamiento de los reclusos independentistas enfatizada por Podemos que el Gobierno catalán no quiere "mejorar la situación de los presos, sino que hay que liberarlos", porque "el problema no es que estén en preventiva, es que están en prisión" por delitos que a su juicio "no han cometido".

Sobre la representatividad de las posiciones de Iglesias, Artadi elogió que "el papel de Podemos en la política española es importante" ahora mismo, y atestiguó que la reunión había ido "muy bien", que hay "muchas ganas de trabajar" y que "se pueden materializar otros acuerdos" con un "gobierno progresista" como el de Sánchez sostenido por Podemos.

Según dijo, "hay un consenso sobre un conjunto de leyes" y, además de los temas sectoriales, "debe haber un diálogo bilateral que se centre en el tema principal", el de la soberanía, "sin líneas rojas" y donde haya "voluntad del Gobierno de asumir esta responsabilidad". En esto sí reconoció que, aunque Podemos sea claro en favor del derecho de autodeterminación, el que haya referéndum "no depende sólo de ellos", sino también del PSOE. "Veremos con Pedro Sánchez hasta dónde está dispuesto a llegar", aventuró.

