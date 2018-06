Madrid. gabilondo dice que el "positivo" discurso de garrido no aborda "los problemas reales de los madrileños"

25/06/2018 - 16:05

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, dijo hoy que la intervención del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en un encuentro informativo celebrado en Madridle pareció "positiva", aunque consideró que no abordó "los problemas reales de los madrileños".

Se mostró "sorprendido" por el hecho de que Garrido no mencionara en el encuentro organizado por Europa Press la "pobreza", que afecta a "casi un tercio de la población, sobre todo a los niños".

También echó en falta "menciones" a la "juventud que está parada, a la calidad del trabajo creado y, sobre todo, que no aluda la igualdad de género". "Me gustaría que se hubiese hablado de la pobreza, de la desigualdad, de la dependencia, de la igualdad de género", señaló Gabilondo, quien aclaró que "de esos temas no se ha hablado".

(SERVIMEDIA)

25-JUN-18

SMO/gja