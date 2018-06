Grisolía agradece la propuesta de mantenerlo en el CVC en el proceso de renovación del órgano consultivo

25/06/2018 - 16:32

El presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC), Santiago Grisolía, ha agradecido este lunes la propuesta de mantenerlo en este órgano consultivo dentro del proceso de renovación abierto. Los cinco grupos con representación en Les Corts Valencianes han acordado proponer a un total de once mujeres y diez hombres para renovar la composición de esta entidad.

VALÈNCIA, 25 (EUROPA PRESS)

El plazo para la presentación de candidatos finalizó el pasado viernes y la renovación del CVC se realizará, previsiblemente, en el próximo pleno de la Cámara autonómica que tendrá lugar los días 4 y 5 de julio. Se propone la continuidad de su actual presidente, Santiago Grisolía.

El profesor se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de comenzar el pleno ordinario de junio celebrado esta jornada en el Consell Valencià de Cultura y preguntado por la renovación de este órgano consultivo y la propuesta de mantenerlo.

"Me parece todo bien. Yo sigo, me proponen", ha respondido, al tiempo que ha agradecido la confianza depositada en él. Asimismo, se ha referido a los miembros del CVC que se ha propuesto mantener y a quienes no renovarán y ha expresado su "respeto" por todos. "Tanto los antiguos miembros como los nuevos son personas que yo respeto y tengo fe", ha señalado.