Nace 'Yocuido', la primera app que conecta personal doméstico y cuidadores con demandantes de este servicio

25/06/2018 - 16:58

Emprendedores españoles han desarrollado 'Yocuido', la primera plataforma del país que se encarga de poner en contacto a personas y familias necesitadas de servicios domésticos o cuidadores con profesionales demandantes. La app pretende cubrir más de 300.000 registros de candidatos y 50.000 ofertas de trabajo durante el primer año.

'Yocuido' se prevé un registro de más de 300.000 personas y una oferta de trabajo de 50.000 puestos en el primer añoSEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

Así, esta aplicación pone en contacto a demandantes y oferentes mediante su base de datos, la cual cuenta con algoritmos de preferencia capaces de seleccionar los mejores candidatos de forma gratuita.

El cofundador y CEO de 'Yocuido', Ángel Castro, ha afirmado que, "aunque más de dos millones de familias en España cuentan con algún tipo de personal doméstico, no existía hasta la fecha ninguna app que cubriese estas necesidades ya que eran muy genéricas o demasiado específicas". "Nosotros estamos aquí para cubrir ese hueco y ayudar a las familias a encontrar a los mejores profesionales a golpe de click", ha afirmado.

Los creadores de la aplicación han querido aprovechar la tecnología y su experiencia para facilitar las decisiones de los demandantes, pues "no es fácil elegir a una persona que entre en casa o cuide a un familiar", ha matizado.

"Si le preguntaran a alguien cuál sería su prioridad si padeciese una enfermedad nos diría, casi con total seguridad, que contar con los mejores doctores", ha puntualizado Castro. Sin embargo, ha subrayado, "esto cambia cuando son pacientes de alguna demencia como el Alzhéimer, que afecta a más de 800.000 personas en España, y en donde el factor más importante es la relación con los demás".

La plataforma escoge a los candidatos aptos según la demanda, en función de filtros, preferencias, experiencia, formación y geolocalización. En ella las familias pueden valorar y recomendar candidatos también. "Lo que se ha hecho toda la vida, pero ahora de forma sencilla, profesional y a golpe de click", ha apuntado Castro.

El equipo emprendedor de 'Yocuido' se ha propuesto llegar a los 300.000 registros de candidatos para cubrir las 50.000 ofertas de empleo que se prevén publicar antes de 2019. En este sentido, han asegurado que no imaginaban el crecimiento exponencial que iba a tener la plataforma sin hacer apenas publicidad y que ahora tienen una visión clara y definida. "Queremos ser la mejor y más completa solución para el cuidado de familias y personas, y todo a través de un móvil", ha concluido su CEO.

IMPORTANCIA DEL SECTOR

Este sector emplea a más de 2.000.000 millones de personas, las cuales, gracias a esta plataforma, tienen una mayor visibilidad en el mercado y pueden diferenciarse en función de su formación, experiencia, referencias y geolocalización. Además, la plataforma es gratuita tanto para candidatos como para familias.

Existen ya varias familias que han encontrado lo que necesitaban gracias a la app. Entre ellos se encuentran Mercedes y Ricardo, arquitecta e ingeniero, a los cuales su trabajo no les permite el tiempo suficiente para encargarse del hogar y sus dos hijos pequeños. "No es fácil encontrar a alguien con quien dejar a tus hijos, acudimos a varios amigos pero no fue sencillo", han explicado. "Conocimos 'Yocuido' gracias a un amigo y pusimos un anuncio en la plataforma. El primer día teníamos a seis candidatas interesadas", ha señalado Mercedes.