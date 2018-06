El bajista Larry Taylor y el batería 'Fito' de la Parra de Canned Heat recibirán el Premio Hondarribia Blues Festival

25/06/2018 - 17:42

El bajista estadounidense Larry Taylor y el batería mexicano Adolfo 'Fito' de la Parra, del grupo Canned Heat, recibirán el Premio Hondarribia Blues Festival 2018. El certamen, que se celebra del 12 al 15 de julio en Hondarribia (Gipuzkoa), ofrecerá conciertos gratuitos a cargo de 13 grupos y más de 20 solistas.

SAN SEBASTIÁN, 25 (EUROPA PRESS)

En rueda de prensa en San Sebastián, el alcalde de Hondarribia, Txomin Sagarzazu, la edil de Turismo de esta localidad, María Serrano, y el director del festival, Carlos Malles, han presentado la programación de esta décimo tercera edición.

En total, pasarán por los distintos escenarios del certamen un total de trece bandas y más de una veintena de solistas, en actuaciones gratuitas con "gran variedad de estilos".

Malles ha destacado que Canned Heat ofrecerá el 12 de julio a medianoche en el festival su único concierto en España dentro de su gira europea. La blues band que más discos ha vendido en la historia de la música está integrada por músicos veteranos, los cuatro tienen más de 70 años, que llevan "décadas de éxitos y seleccionan mucho sus desplazamientos", ha indicado.

El blues de Golden State Lone Star Review llegará a Hondarribia el viernes 13. También actuará el conjunto Chicago All Stars, integrado por los músicos de blues Jimmy Burns, Kimberly 'Hot Sauce' Johnson, dos conocidos del festival como son Bob Stroger y Kenny 'Beedee Eyes' Smith, Billy Flynn, Omar Coleman y Piano Willie el sábado 14 noche en el escenario principal y el domingo 15 tras la habitual paella popular.

El festival apuesta este año también por el blues europeo con los franceses Awek; desde Italia Bayou Moonshiners; los noruegos JT Lauritsen; el británico Ray Gelato y su banda; o los holandeses The Ragtime Rumors.

Una mezcla de Europa y Estados Unidos forma, por último, Tía Carroll & Mingo Coloma, que suma a los nacionales Mingo Balaguer, Lluis Coloma y Francisco Simón, con la voz estadounidense Tía Carroll. Habrá también actuaciones a cargo de tres grupos de Euskadi, el cuarteto Noa Volldamn & The Hell Drinkers (con la vocalista donostiarra Ainhoa Eguiguren), Still River (Bilbao) y Ghost Number & His Tipsy Gypsies.

Desde el festival también han destacado la presencia de New Orleans Jazz Funeral, una banda que ofrecerá "un espectáculo auténtico, singular y sorprendente, un cortejo fúnebre teñido de jazz", el domingo 15 de julio a las 19.00 horas con procesión en la calle San Pedro.

Al respecto, Malles ha indicado que el Jazz funeral data de los primeros años del siglo XIX, cuando los esclavos y no esclavos "aunaban sus esfuerzos y los pocos recursos con que contaban para proporcionar al muerto un entierro digno".

El Hondarribia Blues Festival mantiene su esquema habitual de conciertos distribuidos en cuatro escenarios, el principal de la Benta, el de la calle San Pedro, el entorno de la plaza de Armas en el corazón de la zona amurallada y "el más pequeño y exclusivo" del Blues Village de la Benta, en el que tienen lugar las sesiones de las comidas populares y la 'jam sesión' de la clausura.

CONCIERTO PEDAGÓGICO

Como novedad, este año en la mañana del viernes 13, habrá dos pases del concierto pedagógico, en lugar de uno solo, "ante la gran demanda que tiene esta cita cada edición con los más pequeños", según el director del festival. Serán en Itxas Etxea a las 10.00 y a las 11.30 horas.