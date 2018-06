Parlamento insta a Gobierno a "facilitar" aplicación de Ley de Espectáculos y evaluarla para introducir mejoras

25/06/2018 - 17:48

Podemos y PRC pactan una transaccional, que ha contado con el apoyo de todos menos con el PP

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado una iniciativa, con el apoyo de todos los grupos menos del PP, en la que se reclama al Gobierno regional medidas para "facilitar la aplicación" de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y a evaluar, antes de noviembre, la norma, aprobada en marzo de 2017 por la Cámara regional, para implementar "vía reglamentario o legislativa" mejoras en ella.

PP y Podemos han llevado este lunes al Pleno, el último ordinario antes del parón estival, sendas proposiciones no de ley que pedían modificar la normativa, que han tenido diferente resultado.

Así, la de los 'populares' no ha salido adelante mientras que Podemos ha pactado con el PRC una enmienda transaccional a su iniciativa, que es lo que finalmente se ha aprobado.

LA TRANSACCIONAL APROBADA

En la transaccional, se insta al Gobierno de Cantabria a poner en marcha "de manera inmediata", y en colaboración con los ayuntamientos y la Federación de Municipios de Cantabria, medidas de asesoramiento, información y colaboración para facilitar la aplicación de la Ley en trodos los municipios de la comunidad autónoma, "especialmente en aqeullos de menos de 10.000 habitantes".

Se añade que las medidas se extenderán también a las organizaciones, asociaciones y colectivos que organicen actuaciones que se encuentren recogidas en el ámbito regulador de la ley.

Además, se insta al Gobierno a que finalizado el verano y "antes del 1 de noviembre" realizar una evaluación de los 18 meses de vigencia de la Ley en el que se recojan las aportaciones y consultas de todos los colectivos, ayuntamientos, asociaciones y organizadores de eventos, así como las incidencias acaecidas en el citado periodo para determinar, "si fuese necesario, la implementación, vía reglamentaria o legislativa, de mejoras que faciliten su aplicación, incluidas las de apoyo económico y técnico a los organizadores no profesionales.

Esta transaccional, que ha contado con el 'sí' de PRC, Podemos, PSOE, y de los dos diputados del grupo mixto y el rechazo del PP, suaviza algunas de las reclamaciones iniciales de la PNL de Podemos.

Y es que la formación morada que inicialmente pedía al bipartito regional que presentara "en cuatro meses" un proyecto de reforma de la ley tras un "amplio" proceso participativo con entidades locales, FMC, asociaciones y entidades organizadoras de eventos populares para detectar los problemas prácticos que se están encontrando para desarrollar su actividades.

En tanto lo anterior, se pedía que antes del 15 de julio se convocaran ayudas públicas para sufragar el asesoramiento jurídico y técnico así como los gastos derivados del cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley.

El diputado de Podemos Alberto Bolado se ha mostrado "satisfecho" con la transaccional pactada porque, aunque ha insistido en que la actual norma es "excesivamente rigurosa y formalista" y "asfixia" las iniciativas culturales y de ocio de la sociedad civil, ha opinado que antes de emprender la reforma se debe llevar a cabo una "evaluación rigurosa" de la misma.

Para Podemos, esta es "la mejor fórmula" para, "entre todos", lograr tener la "mejor legislación" en materia de Espectáculos.

Además, Bolado ha asegurado que su partido estará "vigilante" de que el Gobierno de Cantabria cumpla los compromisos que se piden en esta transaccional.

El PP no se ha mostrado de acuerdo con la transaccional, ya que, a su juicio, con ella, Podemos da al Ejecutivo regional la "coartada perfecta para no hacer nada" y "no dar marcha atrás" y ha acusado a la formación morada de dejarse "engañar" por los regionalistas.

La diputada del PP Isabel Urrutia ha advertido de que con la transaccional se da al Gobierno hasta el 1 de noviembre para presentar la evaluación, cuando solo faltarán cuatro meses para que el 31 de mazo de 2019 se cierre la actual legislatura en el Parlamento y, a su juicio, no dé tiempo a modificar la norma, lo que hará que el próximo verano haya "el mismo problema".

En relación a ello, Bolado ha instado al PP a que "si realmente tiene la voluntad" de modificar la ley presente en la Cámara una proposición de ley en ese sentido. "¿Por qué no lo hace?", ha preguntado.

El PP ha visto rechazada su iniciativa ya que no ha obtenido el respaldo de ninguno de los otros grupos: ni de los que sustentan al Ejecutivo (PRC y PSOE), que han votado 'no', ni tampoco la del resto de la oposición (Podemos y grupo mixto), que se han abstenido.

En la PNL del PP se instaba al Gobierno a presentar una modificación de la ley, en la que haya una "flexibilización del procedimiento y los requisitos para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas en función del tipo de actividad a realizar garantizando la seguridad; a contemplar y establecer la opción de presentar la declaración resoponsable para la realización de determiandos eventos como sustitución a la licencia o autorización.

Además, se pedía, entre otros puntos, establecer los críticos generales y comunes para la autorización de esspectáculos extraordinarios y asumir las responsabilidad competencial que la normativa básica atribuye a las comunidades en materia de espectáculos y en todo caso aportar a las entidades locales el apoyo técnoc y financiero que requieren para cumplir con las obligaciones derivadas de la Ley.

Con ella, el PP quiere "rectificar" al Gobierno en esta norma que, ya rechazaron los 'populares' cuando se debatió la aprobación de una ley cuando, en su opinión, el Gobierno pretendió "quitarse el marrón" de la autorización de estos espectáculos, "echar balones fuera" y dejar toda la responsabilidad en manos de los ayuntamientos sin apoyo ni técnico ni financiero.

A juicio del PP, esta norma ha "frenado en seco" el desarrollo de la actividad cultural y de ocio en Cantabria, dejándola "ahogada y contra la pared".

El portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando, ha acusado al PP de tener un discurso "victimista", en el que "siempre" echa la culpa de todo al Gobierno.

A su juicio, el PP buscabba con este discurso que "todas las fiestas" se suspendiera y "montar la revolución". "La realidad es que no lo han conseguido", ha dicho.

Hernando ha asegurado que la Ley de Espectáculos "está funcionando", aunque tiene que seguir avanzando. En ese sentido, tal y como ya avanzó el consejero de Presidencia y Justicia, el también regionalista Rafael de la Sierra, hace unos días, el Gobierno de Cantabria "trabaja ya" en los decretos de desarrollo de la norma.

De todas formas, el regionalista ha asegurado que en el más de un año que lleva la norma en vigor no se ha suspendido ninguna fiesta y no ha habido "más problemas que cuestiones pubtuales" en el Ayuntamiento de Santander.

Hernando y también el diputado socialista Guillermo del Corral han aprovechado sus intervenciones para intentar desmentir algunos de los argumentos esgrimidos por el PP.

Así, han asegurado que la norma no introduce nuevos requisitos para la celebración de eventos, sino que determina que "los tiene que cumplir quien los tiene que cumplir".

También ha dicho que es "falso" que se establezcan los mismos requisitos para un macroconcierto que para una verbena en un pueblo, aunque sí establece que hay que cumplir una serie de condiciones de seguridad, respeto al medio ambiente y al descanso de los vecinos.

Además, han señalado que los ayuntamientos pueden "flexibilizar" requisitos a través del desarrollo de ordenanzas municipales.

En este sentido, Del Corral ha criticado que desde el Ayuntamiento de Santander, donde gobierna el PP, se haga "caso omiso" al desarrollo de estas ordenanzas, mientras los 'populares' las reclaman en otros, como en Torrelavega, donde hay un bipartito PSOE-PRC.