Pablo Casado dice que si gana él "no pierde nadie" y apunta que la cuestión es "que el partido se sienta integrado"

25/06/2018 - 18:01

El precandidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha incidido en que "la voz la tiene que tener los militantes" y ha añadido que por como va la campaña, si gana él "no pierde nadie". "Todo lo demás es contrastar candidaturas, perfiles, pero yo me estoy centrando en el tema de la unidad. No es una cuestión de resultados, es cuestión de que el partido se sienta integrado", ha explicado.

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 25 (EUROPA PRESS)

En este sentido, a preguntas de los periodistas en un encuentro con militantes en Vejer de la Frontera (Cádiz), Casado ha señalado que por lo que ha pasado en otros congresos autonómicos y municipales en los que ha habido dos listas muy igualadas y con mucha fortaleza en cuanto a los perfiles, "es verdad que lo que estamos viendo es que luego hay más dificultad para ponerse andar".

El precandidato a presidir el PP ha insistido en que "lo único" que está pidiendo a los presidentes regionales, provinciales y locales es "que dejen votar en libertad".

Casado ha recordado que ya dijo que su candidatura estaba "abierta a todas las opciones que quisieran integrarse", así como que "iba a ir hasta el final, no porque sea mejor que el resto, sino porque creo que es en la que se puede integrar todo el mundo".

En este sentido, ha asegurado que se lleva "muy bien" tanto con Soraya Sáenz de Santamaría como con María Dolores de Cospedal. En este sentido, ha defendido que "en estos proyectos es bueno que haya gente que ha estado en puestos intermedios que demos un paso, y que aquellos que han tenido un peso predominante también". "Si vamos en la misma dirección, avanzaremos más", ha añadido.

A juicio de Casado, "si el proceso del Congreso sale bien, el impulso y la ilusión del afiliado es inmediato", porque "hay millones de españoles deseando que le demos una excusa para volver a confiar en nosotros".

"Gente que se nos ha ido a Vox y Ciudadanos reconocibles no hay tantos", ha afirmado Casado, que ha advertido de que "ahora si teníamos un reto a que eso sucediera a la hora de confeccionar las listas electorales". No obstante, a su juicio, "llegamos a tiempo para recuperar a los votantes y para volver a ser vistos como el proyecto de centro derecha que tiene que aglutinar un espectro social y ganar con mayoría suficiente".

Casado ha afirmado en este sentido que "tiene que ser un proceso rápido". Así, ha manifestado que ve a "muchos partidos preocupados con este proceso" del PP y ha señalado que no oye a Ciudadanos opinar "desde hace tiempo, ni al PSOE diciendo que el PP se tiene que regenerar". "Con qué se van a meter con nosotros, con el paro, con la política territorial", ha preguntado el del PP, que ha concluido diciendo que "la excusa que tenían con el liderazgo y la corrupción no van a tenerla".