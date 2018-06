La 22a 080 Barcelona Fashion arranca con un desfile de ropa de baño en la playa de la ciudad

Chacón pide apostar por empresas que fomenten la sostenibilidad, la economía circular y la producción local

La 22a 080 Barcelona Fashion ha arrancado este lunes con un desfile de ropa de baño en la playa de la ciudad y la consellera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Àngels Chacón, ha inaugurado esta edición en el Recinto Modernista de Sant Pau, donde hasta el 29 de junio 28 diseñadores y marcas de moda presentarán sus últimas colecciones.

Según ha informado la conselleria, en el acto de inauguración también han asistido la secretaria general de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Marta Felip; la directora general de Comercio, Muntsa Vilalta, el gerente del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda (CCAM) y director del 080, Miquel Rodríguez, diseñadores y representantes de las empresas patrocinadoras.

Por primera vez, la pasarela catalana ha empezado con la 080 Barcelona Fashion Beach, donde se han presentado las propuestas de moda de baño para la temporada 2019 de 'Como un pez en el agua' y Guillermina Baeza.

La consellera Chacón, que ha dado el pistoletazo de salida de la pasarela, ha pedido apostar por empresas que fomenten la sostenibilidad, la economía circular y la producción local, y ha resaltado la necesidad de retener el talento e internacionalizar las marcas.

Este lunes por la tarde, desfilan Oscarleon, Miquel Suay, Lebor Gabala y TCN, y entre las marcas que lo harán durante los cinco días de pasarela destacan Custo Barcelona, que vuelve después de años sin participar, y Antonio Miro.

El Premio Nacional al Diseño Emergente 080 Barcelona Fashion by Desigual, 'Mans Concepts menswear' y los ganadores ex aequo del Premio Nacional a la Mejor Colección 080 'Brain&Beast' y Krizia Robustella, también presentarán sus propuestas.

El invitado de excepción de esta edición es el ex editor de Vogue USA, André Leon Talley, que presentará el documental sobre su vida 'The Gospel According To André'.

En total, cerca de 1000 profesionales de la comunicación de 300 medios han solicitado acreditación, de los cuales un 20% son extranjeros.

Alrededor de 100 compradores han confirmado su presencia en el 080 Barcelona Fashion Showroom, de los cuales una treintena son internacionales.