Juan Carlos Pérez Navas formaliza su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital

25/06/2018 - 18:46

El socialista Juan Carlos Pérez Navas ha formalizado su renuncia al acta de concejal en el Ayuntamiento de Almería, después de que el pasado miércoles, 20 de junio, solicitara en persona en el Ayuntamiento la documentación pertinente para ello, tras mantener un encuentro con el secretario municipal a primera hora de la mañana. Una vez cumplimentados los documentos requeridos, los entregó en la Secretaría del Ayuntamiento el viernes 22 de junio.

ALMERÍA, 25 (EUROPA PRESS)

Pérez Navas ha explicado que "la decisión la tenía tomada desde la misma noche del pasado domingo, en la que tuvo lugar la votación dentro de las primarias del PSOE de Almería", pero que "a diferencia de la renuncia por escrito y en cuestión de horas de la portavocía del Grupo Municipal Socialista, la renuncia al acta de concejal quería hacerla en persona al regresar de mis obligaciones como senador por el PSOE en Madrid para, de esa manera, poder cerrar esta etapa en la política municipal despidiéndomey expresando mi agradecimiento a muchos trabajadores municipales por su colaboración durante estos últimos tres años", según ha informado el partido en una nota.

La renuncia al acta de concejal, ha asegurado, "responde al hecho de que siempre he entendido que el acta no es mía, sino que lo es del proyecto con el que me presenté a las elecciones municipales en representación de mi partido, el PSOE, al que he tenido el privilegio y el orgullo de representar en el Consistorio tras encomendarme que lo hiciera, y ante el que siempre actuaré con la lealtad que corresponde".

"Han sido días en los que culminar una serie de gestiones a las que me había comprometido personalmente en defensa de vecinos de la capital y de los barrios", ha añadido, y en los que "tener encuentros con empleados públicos del Ayuntamiento". Unos días, que se extenderán en las próximas semanas en lo que se refiere a esas cuestiones, de los que ha subrayado también "el hecho de volverme a encontrar con compañeros del PSOE, militantes como yo".

Dicho eso, Pérez Navas ha expresado que "en este momento, quiero dar las gracias especialmente a los miles de almerienses que mostraron su confianza en mí en las elecciones municipales de 2015 como candidato del PSOE a la Alcaldía de Almería", a los que, según ha destacado, "he tratado de devolverles ese respaldo con un trabajo diario en el Ayuntamiento centrado en tratar de que la capital se convierta en unaciudad mejor y en la defensa de los intereses generales".

Así, ese agradecimiento lo ha hecho extensivo "a cada una de las personas con lasque, en representación de diferentes colectivos sociales, asociaciones, colegios profesionales, agentes económicos y medios de comunicación, he tenido la oportunidad de estar en contacto y de desarrollar mi labor en el Ayuntamiento de Almería".

A todos ellos ha trasladado, para concluir, "que en este nuevo ciclo que seabre, me tienen para lo que necesiten como senador por el PSOE de Almería. Allí seguiré, como he estado haciendo hasta ahora, llevando su voz y contribuyendo, en la medida en lo que sea posible desde mi posición, a que se puedan hacer realidad sus justas aspiraciones tanto para la capital como para el resto de la provincia".