El PPdeG califica de "muy preocupante" que el ministro de Fomento "ponga en cuestión" los plazos del AVE

25/06/2018 - 19:43

Tellado: "25 años después de que su tío prometiese el AVE a Galicia, Gonzalo Caballero estuvo en Madrid para justificar los nuevos retrasos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, ha calificado de "muy preocupante" que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, "ponga en cuestión" los plazos del AVE a Galicia.

En un comunicado, Tellado ha advertido que, "desde que se consumó la moción de censura", los socialistas "están preparando el terreno mediático" para "desatender los compromisos adquiridos del anterior Ejecutivo con el AVE gallego, aplazando la fecha de llegada para priorizar las inversiones".

"Ya sabíamos que dejar de tener un presidente gallego no sería una buena noticia para Galicia, pero no pensábamos que el castigo a nuestra comunidad por no tener un depósito de votos para el PSOE iba a arrancar tan pronto", ha lamentado Tellado.

Para el secretario xeral, "es grave" que el ministro esté empezando de esta forma su andadura en Gobierno, pero "mucho más aún" que el responsable del PSdeG, Gonzalo Caballero, y el portavoz parlamentario de los socialistas gallegos, Xoaquín Fernández Leiceaga, "le rían las gracias con su presencia en el Ministerio".

"Lo que vimos es que, 25 años después de que su tío prometiese en 1993 el AVE a Galicia, Gonzalo Caballero estuvo hoy en Madrid para justificar nuevos retrasos", ha añadido el dirigente popular, quien considera "una falta de respeto" que el Gobierno reciba antes al secretario xeral del PSdeG que a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, pese a haber pedido "una reunión de manera formal".

"Es una pena que este Ejecutivo anteponga la agenda del partido sobre las relaciones entre ambas administraciones", ha sentenciado, antes de contraponer esta situación con lo que sucedía cuando gobernaba el PP y el entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "visitaba Galicia cada tres meses para informar de las obras".

TRANSFERENCIA DE LA AP-9

Por otra parte, sobre el traspaso de la AP-9, ha incidido en que el PPdeG "pidió la titularidad de la autopista a un Ejecutivo del PP" y ha avanzado que también se la reclamará al Gobierno del PSOE.

Eso sí, ha recordado que Feijóo "fue capaz de liberar" esta infraestructura del "acuerdo ruinoso" que firmó el bipartito, y que se basaba en que los gallegos "subvencionasen el peaje de una autopista estatal".

"Gracias al presidente se ahorraron unos 400 millones de euros", ha proclamado, antes de concluir que "el bagaje del PSOE con respecto a la AP-9" se resume "en las subidas de peajes que consintieron a cambio de ampliar dicha vía".