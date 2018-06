MÉS, Podemos y GxF ponen en marcha una proposición de ley para crear un Colegio Profesional de Docentes en Baleares

26/06/2018 - 13:33

MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podemos y Gent per Formentera (GxF) han registrado una proposición de ley para crear un Colegio Profesional de Docentes, de colegiación voluntaria y ámbito autonómico, con el objetivo de "dignificar y dar reconocimiento" a la profesión.

La propuesta ha sido presentada por diputados de estos grupos y representantes de asociaciones de docentes en una rueda de prensa este martes en el Parlament. La diputada de Podemos Laura Camargo ha incidido en que se trata de "una demanda que nace de sectores del profesorado que han destacado por su compromiso con la educación pública y el catalán" y que, a su juicio, fueron "héroes en un momento muy complicado para la educación", en referencia a la legislatura pasada.

