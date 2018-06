Educación. ugt madrid denuncia "la vergonzosa improvisación y maltrato" a los opositores a profesores de educación física

26/06/2018 - 13:33

UGT Madrid pidió este martes al Gobierno madrileño que tome medidas por "la falta de organización e improvisación" a la que, en su opinión, fueron sometidos los aspirantes al proceso selectivo de profesores en la especialidad de Educación Física el sábado 23 de junio. Entre otras pruebas, los opositores tuvieron que hacer malabares con pelotas.

Entre otras cuestiones, el sindicato recalcó que la información que recibieron los opositores era contradictoria, que los procedimientos de evaluación y criterios de calificación se publicaron tarde "y eran absolutamente subjetivos".

UGT considera que las pruebas "tenían más de examen circense" que de fundamentos técnico-deportivos para docentes, pues los futuros profesores se tuvieron que examinar de hacer malabares en los que se exigía cascada con tres pelotas y solo se admitían dos intentos. Además, recalca el sindicato, si movían un pie o había el más mínimo fallo se invalidaba. Otras pruebas fueron saltar a una "extremadamente complicada" secuencia a la comba y un circuito de balón.

Además, "los opositores tuvieron que practicar con piedras, redes, zapatillas, pelotas hechas con papeles, etc. porque no había materiales para ejercitar". UGT insiste que todas estas circunstancias "no fue lo peor", pues tuvieron que esperar su turno desde las 8 de la mañana a pleno sol y algunos opositores comenzaron su prueba a las 16.15 horas y la presidenta de uno de los tribunales, según el sindicato, protagonizó "maltrato" a los opositores y a otros miembros de otros tribunales, que al parecer fue "quien seleccionó los procedimientos de evaluación y criterios de calificación, sin atender a las demandas del resto de miembros del comité evaluador".

