Partidos en Corts, apoyan que Valencia acoja un nuevo barco pero instan a la UE a buscar una solución a la inmigración

26/06/2018 - 14:06

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

Los partidos políticos con representación en les Corts se han mostrado favorables a que València acoja al buque de rescate 'Lifeline', pero han instado a la Unión Europea (UE) a buscar una solución global al problema de la inmigración.

Así lo han indicado los portavoces de las diferentes formaciones en la rueda de prensa posterior a la junta de Síndics al ser preguntados si estarán de acuerdo en la posibilidad de que València acogiera a esta nave que transporta a 224 migrantes.

En concreto, la portavoz adjunta del PSPV Rosa Peris, ha admitido que sería "materialmente imposible" que llegarán al Puerto de la capital valenciana por la distancia, pero ha subrayado que España "debe hacer frente a cualquier situación de emergencia" porque es una cuestión "humanitaria y de humanismo" y "contra eso no podemos jugar".

No obstante, ha hecho suyas las palabras de un periodista para señalar que "el tema inmigración es como un partitura que tenemos que tocar a coro y no caben solistas". Ese coro, ha puntualizado, "es la UE y no cabe que apliquemos políticas de inmigración cada país individualmente porque eso solo lleva fracaso", ha subrayado para exigir a Europa "una política común de inmigración".

"El Aquarius fue un símbolo y una manera de mostrar al mundo que no era posible que tantas personas estén perdiendo al vida en el Mediterráneo, sin que Europa hiciera nada", ha reivindicado.

Por su parte, la líder de los 'populares' en la Comunitat, Isabel Bonig, ha defendido la postura de su formación de apoyar los actos humanitarios, pero se ha remitido a las palabras del ministro de Fomento, José Luís Ábalos,de que "España no puede ser salvamento marítimo de Europa".

"Celebro que el gobierno de Pedro Sánchez ya se ha haya dado cuenta, esto no es solo una acción humanitaria puntual, que está muy bien y el PP apoyó y apoyará, sino que requiere de una solución global de Europa y de hablar no solo dentro UE, sino también con Marruecos que es nuestro principal aliado en materia inmigración y fronteras", ha apostillado.

A su juicio, los "gestos están muy bien" y si con estas acciones se acabara con el problema, "encantados y los recibimos", pero ha lamentado que "probablemente" en las siguientes semanas seguirán llegando. "Esto no puede ser y requiere de una solución global que Europa tendrá que adoptar".

"ESTO NO ES UNA CUESTIÓN DE PARCHES"

Asimismo, desde Podem, su portavoz adjunta Fabiola Meco se ha mostrado partidaria de "proteger y defender" los derechos Humanos y se ha mostrado "favorable" a que València sea "puerto de acogida". Sin embargo, ha insistido en que esto no puede ser una cuestión de "poner parches y nombres a los barcos, sino de políticas de asilo y de refugio y otra política en materia de inmigración en Europa".

En similares términos se ha pronunciado el diputado de Cs, Antonio Woodward, quien ha instado a Europa a dar "un paso al frente" y "buscar una solución" al problema de la inmigración ya que ha recordado que este fin de semana han llegado a las costas españolas 700 migrantes en "peor situación" que los del Aquarius. En cualquier caso, ha señalado que su formación apoyaría acoger a este nuevo buque.