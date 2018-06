Mad Cool presenta el Espacio de Artes Escénicas Pedro Aunión

Mad Cool Festival presenta el Espacio Pedro Aunión de artes escénicas. "Este área, nombrada en homenaje y recuerdo a nuestro compañero Pedro Aunión, albergará diferentes propuestas relacionados con la danza contemporánea, la moda y la creación audiovisual", informa el comunicado de la organización remitido a Europa Press.

A lo largo de las tres jornadas del festival, se podrá disfrutar de "impresionantes espectáculos" realizados por dos de las compañías de artes escénicas "más reconocidas a nivel internacional", Adrien Mondot & Claire Bardainne (Francia) y Toom Pak (Madrid), que "cada día del festival realizarán pases diarios de su show".

La moda también tendrá cabida en esta edición gracias a Mad Cool Walk: la pequeña semana de la moda de Mad Cool albergada en el Espacio Pedro Aunión. Un total de trece marcas desfilarán durante los días 12, 13 y 14 de julio para dar a conocer las últimas tendencias de street wear. Además, habrá diferentes animaciones y performances que servirán de interludio entre los espectáculos y desfiles de moda.

HAKANAI

Hakanaï es un término japonés que significa "aquello que es temporal, frágil, evanescente y transitorio entre lo soñado y la realidad". La propuesta diseñada por la compañía francesa de Adrien Mondot & Claire Bardainne es un espectáculo que combina danza contemporánea y animación digital, convirtiendo la tecnología en pura poesía.

Situada en el interior de un cubo de luz, una única bailarina dialoga con proyecciones visuales que cambian constantemente. Sus movimientos, sumados a la cadencia de la imágenes, sugieren un paisaje tecnológico tan hipnótico como la música interpretada en vivo que hará de banda sonora del espectáculo.

TOOM PAK

Los Toom Pak son luthiers de objetos y percusionistas atípicos pero, sobre todo, son músicos que lideran espectáculos vibrantes en el que el sonido industrial es el verdadero protagonista. Fundados en 2003 en Alcalá de henares (Madrid), su talento ha formado parte del panorama cultural internacional participando en eventos tan significativos como la celebración de la Copa del Mundo de Fútbol de Sudáfrica (2010).

Para su participación en Mad Cool 2018 han creado un espectáculo ad hoc que incluye lo mejor de su repertorio. Los ritmos tribales y los materiales reciclados convergen en un espectáculo tan energético como ingenioso.

MAD COOL WALK

Por segundo año consecutivo vuelve Mad Cool Walk: la semana de la moda street wear de Mad Cool Festival bajo la codirección de ProjectRoom y el comisariado de Neo 2. Las trece firmas que desfilarán son Amos Tranque, Blacknesia, Cupid Killer, Doku, Etc by Etcetera, Frev Clothing, Grimey, Hei Black Fashion, Joaquin Fuster, Las Culpass, Not Guilty Homme, This Is Shit y Tiwel.

Diferentes elementos como la música, el arte o el deporte se integrarán en los desfiles para ofrecer un valor añadido a todas las puestas en escena de todas y cada una de las marcas. El objetivo es crear una experiencia única donde se viva la cultura urbana en todas sus dimensiones. Además, algunos de los modelos más destacados de la escena desfilarán en la pasarela de la mano de UNO Models.

Tanto los desfiles como los diferentes pases de los espectáculos contarán con un aforo limitado de 1.000 personas. Próximamente el festival anunciará a través de sus redes sociales los horarios detallados de todas las actividades que tendrán lugar en el escenario más multidisciplinar del festival: el Espacio Pedro Aunión.