El PSOE reconoce que el decreto de RTVE "no es habitual" pero dice que no teme al recurso de inconstitucionalidad del PP

26/06/2018 - 14:45

Considera "irresponsable" que 'populares' y 'naranjas' no quieran negociar nombres y asegura que les han tendido la mano

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha reconocido que "no es habitual" un decreto ley que conmine a las cámaras a tomar decisiones, como el aprobado por el Gobierno para renovar al Consejo de Administración de RTVE, pero ha asegurado que no tiene miedo al recurso de inconstitucionalidad que el PP ha anunciado ante esta medida.

En este sentido, la socialista ha recordado que el decreto que en su día aprobó el PP sobre este materia, no llamaba a las Cortes a decidir, sino que "nombraba al Consejo y al presidente" de la Corporación. En realidad fue una modificación de la ley para rebajar el requisito de mayoría necesario para elegir a los miembros de la Corporación, que se conocieron y votaron después en las dos Cámaras.

Durante su intervención, la portavoz ha insistido en varias ocasiones en que el decreto ley renovará a una cúpula que es "transitoria" y que espera que su relevo se pueda "solucionar cuanto antes" a través del concurso. Preguntada por la posibilidad de que los elegidos a través del decreto puedan formar parte de la directiva de RTVE elegida por concurso, Lastra ha señalado que se refieren a que "no es incompatible" no que "vaya a ser así". "Sería inconstitucional que fuera incompatible", ha apuntado.

La diputada socialista ha defendido la decisión del Ejecutivo que, según ha explicado, se ha tomado para "dar respuesta a una situación de interinidad que se creaba a partir del pasado viernes", día en el que terminaba el mandato del ya expresidente de la Corporación, José Antonio Sánchez.

EN BUSCA DE UN "CONSEJO PLURAL"

Además, ha señalado que esta situación tenía visos de "prolongarse por la obstrucción del reglamento" del concurso público que, a su juicio, se está produciendo "en la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría de PP y Ciudadanos".

Precisamente, ambos partidos han anunciado su intención de no negociar con el Gobierno los nombres de los nuevos consejeros. Para Lastra esta decisión es una "irresponsabilidad". "Hemos tendido la mano a PP y Ciudadanos para que participen en la elección de este consejo transitorio, pero si no quieren no les podemos obligar", ha indicado, para apuntar que la intención de los socialistas es conseguir un "consejo plural".

A su juicio, PP y Ciudadanos "seguramente vivían mejor con José Antonio Sánchez al frente de RTVE y con los profesionales manifestándose por la manipulación constante ejercida a través de los medios".

Finalmente, Lastra ha explicado el procedimiento necesario para esta renovación de RTVE. Así, según ha detallado el Consejo de Administración y el presidente se elegirán en 15 días, es decir, que "como muy tarde" el 8 de julio se estará produciendo la última votación para elegir miembros. Por su parte, el decreto se convalidará después de este proceso, en un mes, una situación que, según ha explicado, "no es algo extraño".