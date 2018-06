Cs ve "vergonzosa" la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento, que "no llega al 30%"

26/06/2018 - 14:51

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla Javier Moyano ha calificado de "vergonzosa" la ejecución presupuestaria del gobierno del socialista Juan Espadas, ya que asegura que "no llega al 30 por ciento".

SEVILLA, 26 (EUROPA PRESS)

Moyano ha señalado que Cs ha apostado "decididamente por la gobernabilidad, otorgando tres presupuestos que el gobierno no ha sido capaz de aprovechar". "Precisamente por esto tenemos mayor autoridad que otros para criticar la incapacidad de gestión de este gobierno"", advierte.

Así, ha puesto el foco en la cantidad ejecutada en los barrios de Sevilla, que "se encuentran abandonados, mientras el gobierno solo ha invertido el 20 por ciento de lo presupuestado, y los vecinos ven las calles, plazas y mobiliario más sucios y deteriorados cada día".

En el capítulo de inversiones, Moyano considera "una tomadura de pelo que solo se haya ejecutado un nueve por ciento en medio año", centrando su crítica en que "se haya gastado un cero por ciento en accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas".

Además, añade que se han ejecutado 5.000 euros de los 800.000 presupuestados para "arreglos y adaptación de los parques infantiles de Sevilla, que se encuentran en un lamentable estado, o únicamente un uno por ciento de lo facilitado en nuestro acuerdo para las aplicaciones informáticas que venían a modernizar la ciudad".

El concejal de Ciudadanos también ha llamado la atención sobre el cementerio de la ciudad, con "graves problemas de incineraciones y donde solo se han gastado 50.000 euros de los 700.000 presupuestados", o la situación del arbolado de Sevilla, que califica como "denigrante y peligrosa, con árboles que se están cayendo mientras el gobierno del PSOE tiene 12 millones de euros sin ejecutar".

Moyano se ha preguntado qué pensarán los placeros "cuando sepan que, de los 1,6 millones de euros presupuestados, Espadas solo ha ejecutado 34.000 euros para los mercados, que en ocasiones ni siquiera cuentan con aire acondicionado". Lamenta, a su vez, que Espadas "se haya llenado la boca anunciando su plan de vivienda digna, en el que a día de ha invertido la friolera de cero euros".

"FALTA DE PROYECCIÓN DEL AÑO MURILLO"

En el plano cultural, Moyano ha indicado la "escasísima ejecución" en el Año Murillo, donde asegura que solo se ha gastado un 16 por ciento para la conmemoración y "nada más que un seis por ciento para publicidad", lo que explica, en su opinión, "la falta de proyección nacional e internacional de un evento estrella y capital para la ciudad, justo lo contrario de lo que ocurrió en Toledo con el Año Greco".

Con todos estos datos, Moyano considera que esto es un "ejemplo más de la incapacidad" del alcalde del PSOE para solucionar los problemas de la ciudad, "como no lo hace con la mafia del taxi en el aeropuerto, la inseguridad en los barrios o la fusión de Urbanismo y Medio Ambiente", indicándole que "no eluda su responsabilidad apuntando a la estabilidad presupuestaria de otras administraciones cuando él no es capaz de ejecutar el presupuesto".

"Los sevillanos tienen que saber que la falta de limpieza que sufren los barrios, la falta de seguridad en nuestras calles o la caída de árboles es responsabilidad de la incompetencia del alcalde del PSOE, que presume de no hacer nada, lo que tiene consecuencias muy graves para Sevilla", ha finalizado Moyano.