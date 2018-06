Cospedal insta a seguir los ideales del PP y dice que la renovación "no pasa por parecernos a otros"

26/06/2018 - 16:52

La precandidata a la Presidencia del PP María Dolores de Cospedal ha asegurado que el partido no se puede permitir "ni abrir heridas ni fracturas que no se puedan cerrar" y ha considerado que "la renovación no pasa por transformarnos para parecernos a otros o por que intentemos ser la copia mala, buena o regular de Ciudadanos", al tiempo que ha instado a ser "leales" a los ideales de la formación.

ESTEPONA (MÁLAGA), 26 (EUROPA PRESS)

Cospedal ha tenido un acto con militantes en Estepona (Málaga), acompañada por el alcalde de la localidad, José María García Urbano; el exministro del Interior Juan Ignacio Zoido; el presidente del PP malagueño, Elías Bendodo; la parlamentaria andaluza Esperanza Oña; entre otros; y ha querido dejar claro que lo más importante del proceso es que el partido salga "más unido que nunca y esté más fuerte que nunca" y que el PP sea "leal" a sus ideales.

Ha apuntado que es un proceso de debate interno "entre compañeros, pero no puede ser un proceso para dividirnos entre nosotros". Por eso, ha pedido que se pueda votar "en libertad, que no haya tensiones ni presiones, que a la gente se le deje opinar y decidir lo que parezca bien" y ha incidido en que el día del congreso "cuanto menos tengamos que coser mejor".

"Somos muchos del PP los que creemos que lo más importante por encima de los candidatos y de sus aspiraciones está el Partido Popular", ha asegurado la precandidata, quien ha añadido que quiere "contar con todo el mundo que está en todas las candidaturas" y que tiene "unos compañeros estupendos que se han presentado a ser candidatos", apuntando que "a todos los quiero tener conmigo porque de todos tengo la mejor opinión".

Se ha mostrado convencida de que el PP ganará todas las elecciones "si el partido está unido, está fuerte, si respetamos y defendemos y somos leales a nuestros ideales, a los ideales de centro-derecha español que han hecho grande a este partido".

"Si nosotros defendemos con pasión, solvencia y determinación los ideales que han sido de este partido siempre: la libertad, la iniciativa privada, la iniciativa individual, el afán de superación, la excelencia, el patriotismo constitucional de nuestro país, la defensa de la unidad. Si somos fieles a nuestros ideales, nosotros ganamos las elecciones", ha manifestado.

"Nosotros somos el PP, el partido más importante de España, y eso tenemos que llevarlo con orgullo", ha asegurado Cospedal, quien ha apuntado que "tenemos que ser nosotros porque si nos traicionamos a nosotros mismos y si intentamos transformarnos en algo que no somos, perderemos".

Ha afirmado que "no hay victoria si no se tienen ideales, sin valores, sin convicción ni ideología". "Si salimos muy fuertes, muy unidos, si defendemos nuestros valores e ideales, vamos a ganar elección tras elección. Y a partir del 21 de julio, vamos a salir a ganar las elecciones municipales, autonómicas, europeas y generales", ha dicho.

Cospedal ha indicado que los 'populares' tienen "la oportunidad de recuperar del centro-derecha en torno al PP" y ha manifestado que "tenemos que ofrecer a los españoles una alternativa de Gobierno real". "El único partido que hoy puede sacar a España de la situación en la que nos ha metido Pedro Sánchez pactando con los independentistas y con Bildu es el PP y por eso tenemos que estar más fuertes que nunca", ha asegurado.

"Hemos visto cómo Pedro Sánchez ha puesto a España en saldo y ha pactado con el PNV y no sabemos si con Bildu el acercamiento de los presos de ETA. Esa es la primera mensualidad de la hipoteca que estamos pagando todos los españoles para que Pedro Sánchez esté en esa casa nueva que es la Moncloa", ha dicho.

Al respecto, ha apuntado que "no sabemos cuál será la segunda mensualidad de la hipoteca, si no le tendrá que pagar a los independentistas catalanes. Esa todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que ayer Puigdemont le recordó a Pedro Sánchez que se acordara quien le había hecho presidente. Qué tristeza".

"Mientras que el PP sea el partido que es, el partido más grande de este país, tenemos que gritar alto y claro contra ello. Y tenemos que oponernos, y lo haremos firmemente en todas las instituciones en las que tengamos representación", ha aseverado la precandidata del PP, quien ha insistido en que los españoles "tienen un gobierno al que no han votado y que no quieren y les tenemos que ofrecer lo que somos nosotros".

Ha indicado que "es verdad que en esta última legislatura que no teníamos mayoría absoluta en algunos temas a los del PP nos hubiera gustado hacerlo de otra manera" y ha reconocido también que "no hemos sabido trasladar el mensaje a los españoles de Cataluña de cómo hemos estado con ellos y eso lo tenemos que recuperar porque el partido que siempre ha defendido la unidad de España es el PP", preguntándose "para qué ha valido que gane Ciudadanos en Cataluña. Para nada".

"A aquella gente que se nos fue porque pensaba que no defendíamos lo que teníamos que defender con la suficiente fortaleza, y seguramente no se pudo hacer de otra manera porque no teníamos una mayoría, pero así lo pensaron, tenemos que devolverles la ilusión y decirles que aquí está el PP para defender la unidad de nuestro país", ha manifestado Cospedal.

Ha reiterado que el PP es "el único partido que defiende la idea de la nación española, la igualdad de todos los españoles, todo tipo de educación, que defiende la libertad de expresión, pensamiento, de creencia, religión, también la cristiana que parece que sólo se puede insultar si se insulta a los cristianos".

Por último, Cospedal ha reiterado que el PP "ha tenido que luchar mucho, hemos perdido apoyos, hemos tenido que gobernar con la crisis económica, hemos tenido unos chorizos delincuentes dentro de nuestras filas que nos han hecho mucho daño y también algunos están donde tenían que estar, es decir, sin libertad", destacando que "hemos sido muchos los que hemos dado la cara por defender la honorabilidad de nuestro partido y a nuestra gente".