Zeleros espera tener pista de pruebas en València para el Hyperloop en 2019 y un prototipo a tamaño real en 2021

26/06/2018 - 17:03

PLD Space trabaja para lanzar al espacio el primer cohete propulsado por combustible líquido "a partir de verano de 2019"

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

El CEO & Co-founder de Zeleros, David Pistoni, ha anunciado este martes que está colaborando con diferentes entidades e institutos de investigación con el objetivo de tener pista de pruebas el año que viene, "a poder ser en València", para el Hyperloop, "el tren del futuro" capaz de viajar a 1.200 kilómetros por hora. Su idea es poder disponer de esta pista, una línea recta de 2 km en 2019 y el siguiente paso sería construir el prototipo del tren a tamaño real en dos años, para 2021.

Así lo ha avanzado Pistoni en la jornada 'Paco Pons-Comunidad Valenciana 2022', organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD Zona Levante), la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y PricewaterhouseCoopers (PWC), durante su intervención en la mesa 'Tecnología y nuevos sectores de actividad', en la que también ha participado el CBO & Co-Founder de PLD Space, Raúl Verdú.

Pistoni cree que en cinco años ya se podría tener una red de mercancías, mientras que para pasajeros todavía se requieren más pruebas y desarrollo tecnológico, ha apuntado.

Lo que empezó como un proyecto en la Universitat Politècnica de València (UPV), llega ahora "como empresa", ha subrayado el ingeniero valenciano, quien ha apuntado que únicamente seis empresas en el mundo están desarrollando el Hyperloop, dos en EEUU, una en Canadá, otra en Holanda, una en Polonia y ellos, en València (España). Precisamente, las compañías europeas se están asociando para competir "más fuertes" frente a las americanas y "reducir costes".

Por su parte, el CBO & Co-Founder de PLD Space, con sede en Elche (Alicante), Raúl Verdú, ha manifestado esperan poder lanzar el primer cohete propulsado por combustible líquido "a partir del verano de 2019".

Según ha explicado ya existen satélites de pequeñas dimensiones, de unos 5 kilos de peso y que caben en la palma de la mano y es a ellos a quienes PLD Space quiere ofrecer "servicio de lanzamiento" con este nueva forma de propulsión con combustible líquido.

El responsable de la startup alicantina, con sede en Elche (Alicante), un banco de pruebas en Teruel y una lanzadera en Huelva, ha subrayado que, además de ellos, únicamente hay dos países trabajando en este tipo de propulsión: Francia y Alemania.

En su caso, han conseguido levantar 18 millones de euros, liderando la captación de fondos en Europa, pese a que es una cantidad inferior a la que recaudan las compañías estadounidenses. Además, tienen 50 millones de euros en activos de intención, es decir, empresas que se han comprometido a comprarles lanzamientos en cuanto estén operativos.

"MIMARNOS UN POCO"

Ambos jóvenes emprendedores han reivindicado la necesidad de innovar y desarrollar las nuevas tecnologías. David Pistoni ha reclamado "ambición por estar la vanguardia tecnológica y crear un buen lugar como un ecosistema en el que puedan desarrollarse y crecer" las startups con este tipo de proyectos.

En la misma línea, Raúl Verdú ha reclamado que "no pongan demasiados problemas para que no nos tengamos que ir. Los que somos de la terreta nos gusta la terreta y a poco que nos ofrezcan --adminsitraciones, inversores, etc.-- y se nos mime un poco no nos queremos ir".

De este modo ha instado a apoyar "proyectos rompedores", ya que en la actualidad, los estadounidenses son los que recaban más inversiones pese a que "el talento viene de Europa", ha puntualizado.