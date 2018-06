PP recuerda que De la Serna anunció para junio el estudio del AVE y a Sánchez "le quedan cuatro días"

26/06/2018 - 17:34

El Partido Popular de Huelva ha pedido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla el compromiso adquirido por el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que anunció que en el mes de junio se presentaría el estudio informativo para la llegada del AVE a Huelva, por lo que el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha advertido al Gobierno de Sánchez que "le quedan cuatro días para hacerlo, o llevará a cabo su primer gran incumplimiento con esta provincia".

HUELVA, 26 (EUROPA PRESS)

González se ha referido al asunto de las infraestructuras, precisamente, "por la falta de noticias sobre ellas desde la llegada del PSOE al Gobierno central". Así, ha indicado que "la provincia necesita una red de comunicaciones que propicie su convergencia real con el resto de provincias españolas y estados miembros de la Unión Europea, y en eso hemos estado trabajando desde el Gobierno de Rajoy", según ha informado el PP en una nota.

La variante Beas-Trigueros, como inicio del desdoble de la N-435, la entrada de Huelva en el Corredor Ferroviario Atlántico o la nueva estación, inaugurada en mayo, "son algunos de los hitos en materia de comunicaciones del Gobierno de Rajoy", a los que se suma la tramitación de la llegada del AVE.

A este respecto, González ha recordado que el pasado mes de mayo el entonces ministro de Fomento del Gobierno de España "anunciaba, en la inauguración de la nueva estación de Huelva, un impulso importante para la llegada de la Alta Velocidad a nuestra provincia".

De la Serna se comprometía a la presentación en este mes de junio del estudio informativo de la Alta Velocidad por parte del Ministerio, paso previo a la Declaración de Impacto Ambiental y, asimismo, informaba de una inversión de en torno a 1.200 millones de euros para la llegada del AVE.

Para González, "este anuncio mostraba la sensibilidad del Ejecutivo de Rajoy con una de las más importantes reivindicaciones sociales en la provincia en los últimos años y venía a reforzar el esfuerzo inversor de un Gobierno conocedor de las principales necesidades de nuestra provincia".

Un Gobierno que, además del AVE, "venía trabajando en las mejoras de las infraestructuras ferroviarias con el mantenimiento de la línea Huelva-Zafra, el aumento de frecuencia de conexiones de Huelva con Madrid, así como los trabajos de mejora del trazado ferroviario, o la construcción de la nueva estación de Huelva".

Por eso, ha subrayado el presidente del PP de Huelva, "entendemos que el cambio de Gobierno no debe afectar al impulso que había supuesto el anuncio realizado por el anterior ministro de Fomento para la llegada de la Alta Velocidad a la provincia de Huelva".

Sin embargo, González ha agregado que "nos sorprende de manera negativa el silencio del PSOE de Huelva y el silencio de Gabriel Cruz y de Ignacio Caraballo, que se han quedado mudos con el nuevo gobierno". Para el popular, en el PSOE de Huelva "ya se han recogido las pancartas, ya no se hacen reivindicaciones diarias en los medios y ya el famoso pacto del AVE ha quedado un discretísimo segundo o tercer plano". Desde el PP, ha afirmado González, "no vamos a consentir que el nuevo Gobierno detenga el AVE, porque parece que el PSOE ya no tiene prisa".

"DE MANERA INMEDIATA"

Asimismo, ha subrayado, "exigimos al nuevo ministro de Fomento que saque a exposición pública el nuevo estudio informativo del AVE en la provincia de Huelva de forma inmediata, porque quedan cuatro días para que acabe el mes de junio y el Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de llevar a cabo su primer gran incumplimiento con Huelva".

En este sentido, ha manifestado que "como ya ocurrió con el anterior Gobierno de Zapatero, la llegada del PSOE supone el parón de las infraestructuras en Huelva porque con el PSOE, el reloj de las infraestrcuturas se para en esta provincia". "Llevamos 15 años sin obras de la Junta, a los que hay que sumar los ocho años que Zapatero estuvo en el Gobierno y que fueron ocho años en blanco para Huelva", ha añadido.

Por ello, ha concluido el dirigente del PP, "vamos a ser muy exigentes con el desarrollo de las obras y los proyectos comprometidos por el Gobierno de Rajoy con Huelva y no vamos a permitir ni un paso atrás del Gobierno del PSOE, porque Huelva no puede retroceder".