Los usuarios califican con un 8,05 el servicio del tranvía en la última encuesta de satisfacción

26/06/2018 - 18:15

La gerente de Los Tranvías destaca que este medio de transporte es el "embajador de Zaragoza"

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

Los usuarios del tranvía de Zaragoza han calificado con un 8,05 sobre diez, un notable alto, el servicio de este medio de transporte de alta capacidad en la última encuesta de satisfacción realizada y que corresponde al ejercicio de 2017.

Esta puntuación es superior a la del año anterior cuando logró una nota global de 8,01 y supone una constante mejora de la puntualización que se supera año a año.

La encuesta realizada por la consultora Vea Global, a través de un muestreo aleatorio de usuarios del tranvía tanto en las paradas como a bordo, ofrece un nivel de confianza del 95 por ciento y un error muestral del 3,82 por ciento. La consulta se ha realizado entre el 11 y l5 de diciembre de 2017.

En los resultados globales, en los que se evalúan los distintas prestaciones del servicio destacan como conceptos mejor puntuados la información, con un 8,29, la seguridad ante agresiones y robos, que llega al 8,28; y el medio ambiente, con un 8,22.

Otros conceptos que superan la nota media son atención al cliente, con el 8,15 de nota; y la accesibilidad a andenes y vehículos, con el 8,13. Ninguno de los conceptos está por debajo del notable.

PARADAS

Respecto a los resultados cuantitativos, plaza de España continúa siendo la parada más utilizada por los viajeros, tanto como parada de origen (18,29 por ciento) como de finalización del recorrido (17,63 por ciento). El uso del resto de las paradas se encuentra muy repartido, si bien destacan estaciones como plaza Aragón, plaza San Francisco, Campus Río Ebro y Romareda.

Otro dato significativo revela que el 25 por ciento de los encuestados afirma haber sustituido el vehículo privado por el tranvía; el 36 por ciento de los usuarios utiliza el tranvía diariamente y un 25 por ciento lo hace entre 3 y 5 días a la semana.

Asimismo, el 52,21 por ciento de las personas que han participado en la consulta ha afirmado usar el tranvía dos veces al día y un 33 por ciento lo hace más de dos diariamente. Entre las razones más habituales que generan los desplazamientos figura ir al trabajo, el ocio y los estudios."EMBAJADOR DE ZARAGOZA"

La gerente de la Sociedad de Economía Mixta (SEM) Los Tranvías de Zaragoza, Ana María Moreno, ha destacado que desde la puesta en marcha de este medio de transporte de alta capacidad en 2013 han sido más de 200 ciudades de 60 países las que se han interesado por la línea 1.

Los alcaldes de Cincinnati (Estados Unidos), San José (Costa Rica) y de otras latitudes, hasta más de 200 ciudades, se han acercado hasta Zaragoza para conocer el funcionamiento del tranvía en este lustro desde su puesta en marcha.

"Recuerdo la alcaldesa de Luxemburgo. Me llamó por teléfono y me dijo: voy. Y se presentó" ha relatado Ana María Moreno, para detallar que los responsables políticos y técnicos de otras ciudades "no solo se llevan una buena impresión no solo del tranvía, sino también de la ciudad y su potencial".

"El tranvía es el embajador para mostrar al mundo el proyecto de Zaragoza y nuestro objetivo es sacarle el máximo provecho", ha enfatizado Ana María Moreno en declaraciones a los medios de comunicación con motivo del quinto cumpleaños de la línea 1 del tranvía.