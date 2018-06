El PSOE Teruel propone ubicar en Sarrión el futuro Centro de Interpretación de la Trufa Negra

26/06/2018 - 19:45

El Grupo del PSOE en la Diputación Provincial de Teruel ha propuesto este martes que el futuro Centro de Interpretación de la Trufa Negra se ubique en la localidad de Sarrión, para lo que ha registrado una iniciativa con una declaración institucional, que se debatirá en la próxima sesión plenaria.

TERUEL, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha recordado que Sarrión es el municipio con mayor tradición trufera de la provincia y que "la imagen que tienen los españoles sobre la trufa negra va asociada a la localidad turolense de Sarrión".

En este sentido, han indicado que desde el año 2001, se han celebrado 17 ediciones de la Feria Internacional de la Trufa (FITRUF) en esta localidad, "como lugar de encuentro de los profesionales del sector y del público en general".

Por todo ello, el PSOE ha confiado en que "todos los grupos políticos de la DPT voten a favor de ubicar este centro de la trufa en Sarrión, ya que la localidad encontró la receta contra la despoblación bajo tierra, y también contra el desempleo, y con capacidad de crecer en torno a la transformación agroalimentaria del producto, generando una potente industria en torno a este oro negro".

PGE

Los socialistas han explicado que los Presupuestos Generales del Estado incluyen una partida de 600.000 euros destinada a la Diputación Provincial de Teruel para la creación de un Centro de Interpretación de la Trufa Negra. "Se trata de una enmienda presentada por Ciudadanos, que en un principio se dirigía al Ayuntamiento de Teruel y que fue modificada posteriormente en Comisión, para dirigir la partida a la Diputación Provincial", han comentado.

"Inicialmente, Ciudadanos ya lo hizo mal; no sabemos si fue una equivocación o es que realmente querían que ese Centro fuera a parar a la ciudad de Teruel, ya que la enmienda inicial la presentó por Ciudadanos Rodrigo Gómez, que es diputado por Zaragoza y no se le ve el pelo por Teruel, así que probablemente se equivocara, pero desde el PSOE siempre hemos defendido que debería ubicarse en Sarrión, porque es donde está el corazón de la trufa", ha añadido el portavoz del Grupo del PSOE en la DPT, José Ramón Ibáñez.

Por su parte, el diputado provincial del PSOE, José Luis López, ha recordado también en la rueda de prensa que "el apoyo del Partido Socialista al cultivo de la trufa en la zona ha quedado sobradamente demostrado, como ejemplo el esfuerzo que está realizando el Gobierno de Aragón en referencia al regadío social de Sarrión".

DECRETO

Así, el PSOE ha recordado que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 22 de mayo el Decreto por el que se declara de interés general para la Comunidad Autónoma el regadío social de Sarrión, como "actuación necesaria para seguir con la tramitación de la ejecución de este regadío por parte de la Administración".

Igualmente, el Grupo Provincial del PSOE ha explicado que el Gobierno de Aragón demostró su apuesta por el desarrollo económico alrededor de la trufa al aprobar el 25 de noviembre de 2017 un gasto plurianual de ocho millones de euros, con el objeto de la puesta en funcionamiento del riego de 821 hectáreas para producción de especies trufícolas en Sarrión.

El presupuesto de la obra asciende a 16.385.000 euros, según el presupuesto inicial presentado. La distribución de la financiación es de un 53% correspondiente a Fondos Europeos (Feader), al Gobierno de Aragón en un 28% y a la Administración General del Estado, en un 19%. Está previsto licitar las obras este verano.

La opinión del Partido Socialista es que "debemos realizar proyectos que vertebren la provincia porque es el mejor instrumento para combatir la despoblación". Los socialistas han concluido señalando que "la creación en Sarrión de un Centro de Interpretación de la Trufa Negra supone apostar por desarrollar un proyecto estratégico en la Comarca de Gúdar-Javalambre, junto a la nieve y las estrellas", tal como ha expresado José Luis López.

MOCIÓN DEL PP

Por otra parte, el Grupo Socialista ha querido hacer referencia a la moción presentada por el Grupo del Partido Popular en la Diputación de Teruel, acerca del carbón y la central térmica de Andorra.

En este sentido, el portavoz socialista, José Ramón Ibáñez, ha señalado que "hay que tener muy poca vergüenza para pedir ahora que se desarrollen las medidas contempladas en el Plan 2013-2018, cuando durante los años que han estado gobernando lo han tenido paralizado y no lo han ejecutado".

Según Ibáñez, "mientras el Partido Popular ha estado en el Gobierno, no se ha invertido ni un euro en proyectos de infraestructuras en los municipios".

En cuanto a la situación de la térmica de Andorra, "si el Partido Popular hubiera hecho su trabajo cuando ha estado en el Gobierno, no habríamos llegado a esta situación, podrían haber hecho un Decreto-Ley en su momento, pero no han sido capaces o no han querido hacerlo".

Ibáñez ha compartido las declaraciones realizadas al respecto por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, en defensa de la central térmica de Andorra, y acerca de la necesidad de encontrar alternativas económicas para la zona.

"Desde el PSOE, apostamos por conseguir alternativas de desarrollo para las comarcas mineras, y por supuesto, apostamos por que se mantenga como estratégico un porcentaje del mix energético para el carbón autóctono", ha añadido el portavoz.

"Estaremos vigilantes para que se desarrollen los planes alternativos en las comarcas mineras, como ya se debería haber hecho y que, desgraciadamente, no se ha desarrollado", ha concluido Ibáñez.