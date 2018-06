Revilla avisa al PP que "lo mejor del PRC está por llegar"

26/06/2018 - 20:57

Replica a Buruaga que va a la tele a "vender mi tierra" y que su actividad editorial es "absolutamente legal"

SANTANDER, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente cántabro y líder de los regionalistas, Miguel Ángel Revilla, ha vaticinado que "lo mejor del PRC está por llegar". Así lo ha pronosticado esta tarde, durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, en la que ha contestado a las críticas de los grupos de la oposición a su discurso en la sesión matutina.

Concretamente, el secretario general del partido -que aún no ha desvelado si será o no el candidato en las elecciones autonómicas del próximo año- ha hecho ese augurio cuando estaba replicando a los 'populares', a los que ha recordado que ganaron "por los pelos" los comicios de 2015 pese a que "se las prometían muy felices", pues bajaron a 13 diputados y los cantabristas mantuvieron sus doce escaños.

Ese resultado desbancó al PP de Peña Herbosa, al reeditarse el pacto PRC-PSOE, que gobiernan en minoría parlamentaria, y que han sacado adelante los presupuestos de los tres últimos ejercicios con los apoyos de Podemos, Cs y el diputado del grupo mixto Juan Ramón Carrancio.

Revilla, que ha asegurado no se encuentra "decaído" sino que está "muy bien", ha contrastado los cerca de cien mil votos cosechados por el PRC en la última cita con las urnas con los cerca de 60.000 afiliados del PP que, según ha cifrado, votarán en el Congreso Nacional para elegir a su próximo jefe de filas, tras la marcha de Mariano Rajoy al ser desalojado de La Moncloa por la moción de censura del PSOE de Pedro Sánchez.

"¿Son ficticios?" se ha preguntado el líder regionalista acerca de los 800.000 militantes con los que dice contar la formación conservadora.

TREN DE ALTAS PRESTACIONES A REINOSA

Revilla, --que en este primer turno de réplica ha obviado responder a las críticas de toda la oposición sobre el supuesto acuerdo entre el Gobierno y el exdirector de Cantur Diego Higuera para tratar así de eludir la pena de cárcel por malversación de caudales públicos--, se ha centrado en asuntos económicos, como el empleo o infraestructuras, en especial ferroviarias.

Sobre la primera cuestión, ha afeado a los 'populares' que "iban a arreglar el paro" la pasada legislatura, cuando dejaron unos 50.000 cántabros sin trabajo -ahora hay 33.500- y, además, "duplicaron" la deuda pública de la Comunidad.

"Cantabria va bien" y con la anterior etapa del PP "no hay comparación posible", ha zanjado el presidente regionalista, que ha defendido, en materia del tren, que él y su partido "aceptan" el de altas prestaciones hasta Reinosa, el que tardaba "una hora y 59 minutos. Ése es el que queremos".

Ha avanzado al respecto que el PRC presentará una propuesta de resolución en este sentido, a debatir y votar en la segunda y última sesión del Debate sobre el Estado de la Región, que se celebra este viernes, y después de que el Pleno del Parlamento aprobara ayer, lunes, con el apoyo de los regionalistas, una iniciativa de Podemos para renunciar al de alta velocidad proyectado por el ya exministro de Fomento -y también exalcalde de Santander- Iñigo de la Serna.

"Yo quiero ir en ese tren" de altas prestaciones, ha confesado el regionalista, que en enero cumplió 75 años, y para expresar a renglón seguido "a ver si aguanto hasta el 2023".

EL ESTADO VA A PAGAR VALDECILLA

Por otro lado, Revilla se ha referido a la deuda pendiente del Estado con Cantabria por las obras del Hospital Valdecilla. "Menos mal que ha entrado el PSOE" en el Gobierno, ha manifestado para expresar así "una alegría que se me nota", como él mismo ha reconocido.

El jefe de la Comunidad, que no sabe sin embargo si "dentro de poco" estará "repartiendo leña" al nuevo Gobierno de Sánchez, ha asegurado que el Estado "va a pagar" la remodelación del centro sanitario, de referencia nacional, las partidas pendientes y el sobrecoste de cien millones.

"Así, me lo dijo Mariano, el registrador de Santa Pola", ha recordado el regionalista en referencia al compromiso del exdirigente del PP. Por lo pronto, Revilla se lo va a trasladar a la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, la próxima semana, cuando vendrá a Cantabria a preparar la reunión del cántabro con Sánchez.

TELEVISIÓN Y LIBROS

Por otro lado, Revilla ha replicado al PP que va a la televisión a "hablar de Cantabria" y ha asegurado que no va más "porque ya me da a puro". "Voy a vender mi tierra, a difundir una buena imagen de mi tierra", ha dicho, tras destacar que "ya no hay nadie que desconozca donde está Cantabria y lo buena gente que somos".

A la vez, ha destacado que Cantabria está "de moda" y ha augurado que este verano "va a ser terrible". "Es una región amable, una comunidad autónoma que gusta y estamos rentabilizando caer bien", ha comentado.

Sobre sus libros, ha destacado que es una actividad "absolutamente legal", por la que paga el 48% a Hacienda, "no como ustedes", ha dicho señalando a la bancada popular.

OTROS ASUNTOS

Sobre otros proyectos, como el de Comillas para la enseñanza del español, el líder del PRC ha asegurado que "lo vamos a sacar adelante", a pesar de que los 'populares' se "cargaron" la adjudicación de la rehabilitación del edificio, el seminario de la antigua Universidad Pontificia de la localidad, y que en caso contrario "estaría ahora" acabado y "tendríamos una joya".

Finalmente, a propósito de otras críticas recibidas, ha negado que el Parque de la Naturaleza de Cabárceno sea "una ruina" o que se hayan realizado vacíos sanitarios "despiadados", sino que en este último campo el Gobierno se ha limitado a cumplir la ley en un ámbito que es "muy duro" pero gracias a lo cual Cantabria es una comunidad autónoma "libre" de enfermedades ganaderas como la tuberculosis o la brucelosis.

AGRADECIMIENTO A PODEMOS

Durante su intervención, Revilla ha agradecido en varias ocasiones a Podemos que facilitara con su abstención que en Cantabria haya un Gobierno "progresista" y así, poner fin al Gobierno "más nefasto" que ha tenido Cantabria. Además, ha reconocido que "muchas de las cosas que ha puesto en marcha este Gobierno son iniciativa de Podemos".

No obstante, ha asegurado que le ha "dolido" que la portavoz de Podemos le haya acusado de "marginar" a las mujeres en su discurso. Al respecto, ha reivindicado que está "en la vanguardia de la lucha por las mujeres en este país" y no se ha perdido ni una manifestación.

También ha reivindicado que la industria "ha tenido una gran recuperación" en esta legislatura, y ha rechazado las críticas de Podemos sobre Solvay, Sidenor y el polígono de Las Excavadas, un proyecto "avalado casi por unanimidad por la Corporación y la sociedad civil" en un terreno donde "solo hay un limonero y un ganadero".

Revilla también ha defendido su labor y la del Gobierno en la lucha contra los desahucios, y los avances en la renta social básica, cuyo gasto ha aumentado de 18 millones a 31,4 millones, lo que ha permitido llegar a 5.291 personas, 1.100 más de los que había al principio de la legislatura.

Por otro lado, ha defendido que las condiciones de vida de los cántabros ha mejorado y que el Año Jubilar ha sido "un éxito". Ha añadido que "todo es mejorable" pero que el "desastre" que dibuja el PP "yo no lo veo por ningún sitio, y los ciudadanos tampoco", ha dicho.