Congreso pp. casado: "si el partido no está ilusionado, vamos a perder las elecciones"

26/06/2018

Pablo Casado, precandidato a la Presidencia del Partido Popular, vaticinó este martes que "si el partido no está ilusionado, si no está renovado y si no está unido" tras el proceso congresual que se ha abierto tras la marcha de Mariano Rajoy, "vamos a perder las elecciones".

En declaraciones a los periodistas en el Congreso de los Diputados, Casado reconoció que la cifra provisional de afiliados que se han inscrito para votar en las primarias supone una "noticia malísima" para los populares.

Según los datos provisionales, se han inscrito 66.384 afiliados de los 869.535 que el PP dice tener a fecha del 6 de junio. Por ejemplo, en las últimas primarias del PSOE participaron 149.951 personas de un censo total de 187.815 militantes.

Casado valoró que ha llegado el momento de "ser autocríticos", porque "si no somos capaces de ilusionar a nuestros propios afiliados, cómo vamos a ser capaces de ilusionar a los votantes". "Propongo un partido que vuelva a ilusionar, reactivar las sedes, unir a todo el partido que a todos nos aglutine y nos haga salir con ambición a ganar las elecciones", declaró.

"El PP tiene que ser consciente de que tenemos que ir a un periodo de revitalización, constructivo pero no continuista, en el que los afiliados vuelvan a conectar con el partido que les ilusionó cuando se afiliaron", defendió el que fuera vicesecretario general de Comunicación de los populares.

Así las cosas, analizó que "cuando hay poca participación acaban participando aquellos que están más cercanos al organigrama", esto es, a los que "son más vulnerables a la presiones que se están produciendo por parte de algunas candidaturas", aunque no quiso especificar cuáles.

Eso sí, fuentes de su candidatura deslizaron que esta baja participación de la militancia del PP beneficiaría directamente al "aparato" que, en su opinión, representa en mayor magnitud la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal.

Casado incidió en que él es el "candidato de las bases" y que por ello no ha pedido avales, no se hace fotos con altos cargos y no está pidiendo a presidentes provinciales u autonómicos que se retraten. "Me parece que es bastante anacrónico oír que hay comunidades que están con no sé quién. Eso no es la nueva política, la política ha cambiado y alguno no se da cuenta".

Ante la situación actual, con un participación del 7,6% de la militancia, Casado dijo que está sopesando plantear una "reflexión" al Comité Organizador del Congreso Extraordinario (COC) para hacer ver que "la inscripción es un mecanismo que dificulta la participación". Además, se comprometió a "depurar el censo" del PP si llega a presidirlo.

"Tiene que ser un escrito más que de denuncia, de reflexión", dijo después de que otro de sus 'rivales', José Ramón García-Hernández reclamase hoy por escrito al COC que permita votar a todos los afiliados sin necesidad de inscripción previa y llegase a hablar de otras vías, como un recurso contencioso civil, si su demanda no es admitida.

"Habrá que ver si puedo tener un respaldo normativo para hacerlo de forma reglamentaria, sería decir que permitamos votar a aquellos que regularicen (el pago de las cuotas) de aquí al día 5", sopesó. En todo caso, señaló que "será el COC el que diga si eso es posible o no es posible". "Tengo que estudiármelo, creo que sería positivo", remachó.

