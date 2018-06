Solana afirma que "el apocalipsis ni está ni se le espera en el departamento de Educación"

27/06/2018 - 14:00

La consejera de Educación del Gobierno de Navarra, María Solana, ha manifestado este miércoles que "cualquiera que honestamente mire hoy el departamento de Educación podrá convenir conmigo que el apocalipsis ni está ni se le espera en el departamento".

PAMPLONA, 27 (EUROPA PRESS)

En la rueda de prensa tras la sesión del Ejecutivo, Solana ha criticado "la falsedad absoluta que se quiere instalar en el departamento de Educación y a la que no le vamos a abrir las puertas", y ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad a todas y todos porque la educación es clave y es parte de la base sobre la que se construye el futuro de Navarra".

La consejera ha señalado, sobre las dimisiones en su departamento, que "a estas alturas del año 2018 vamos muy por debajo de los números de años anteriores en lo que a ceses se refiere".

Ha detallado Solana que en el servicio de Formación, en el que "a día de hoy hay una dimisión, llevamos tiempo trabajando en un cambio de paradigma, en un cambio en formación en educación". "Ha tenido un aumento de trabajo considerable", ha dicho.

Ha explicado que también "el responsable de este servicio va a cambiar de actividad por cuestiones personales", que "un administrativo está concursando en un concurso de traslados" y que "una asesora docente que ha estado en comisión de servicios por un curso no continuará para hacer labores de liberada en un sindicato".

La consejera ha expuesto que sí "son dimisiones las del módulo del CREENA y el próximo curso no continuarán". "Cuando comenzó esta legislatura en este módulo del CREENA había 7 personas trabajando, 2 de ellas dedicadas a altas capacidades; un grupo muy mal avenido y un ambiente de trabajo inestable", ha dicho, para indicar que se "separó a 5 en un grupo y 2 en otro". "Ahora el grupo de 5 ha decidido no continuar prestando su servicios en CREENA", ha expuesto y ha señalado que "supondrá una renovación del equipo" y "no le va a venir mal a CREENA".

En cuanto a la inspección, ha comentado que "el actual responsable de inspección ha solicitado su cese también y también su segunda de a bordo". "Esta persona ya presentó su dimisión en junio de 2016, no se por qué entonces no se le aceptó", ha apuntado, para señalar que "cuando menos esta persona tendrá que acabar de cerrar la OPE de inspección que ha liderado, de la que es responsable directo". "Entonces podré tomar en consideración su solicitud, no antes", ha expuesto.

Ante las peticiones de la oposición de que se intervenga el departamento, María Solana ha indicado que "tengo un listado de mejoras largo de cuestiones que se están haciendo" y "se hacen bien". "Y hay muchas cosas que no se hacían bien y se están corrigiendo", ha aseverado.

SOBRE LA OPE

Acerca de la OPE en Secundaria y FP que se está llevando a cabo, Solana ha indicado que "no es casualidad que mientras esto funciona tengamos no sé si cortinas de humo o bombas atómicas que van colocando para tapar otras cuestiones".

Ha defendido que la oposición "ha arrancado bien" y que confía en que "llegue a término con normalidad". "Hablamos de un proceso largo, terriblemente complejo de organizar", ha comentado la consejera, que ha reprochado que "se quiere tapar de alguna manera".

Se ha referido también a la queja emitida por Geroa Bai, EH Bildu y Podemos en el Parlamento foral contra el portavoz socialista de Educación, Carlos Gimeno, y ha dicho que no tiene nada que ver con la queja como consejera de Educación pero "sí tengo que decir que he asistido a esas actitudes" de las que le acusan.

"En la queja se hace constar el ataque personal al que somete él al resto", ha expuesto, para señalar que "el ruido que ha hecho el PSN al hilo de las publicaciones de los ceses no es coincidencia y viene a tapar una cuestión".